Почти 35 млрд рублей заняли новосибирцы в банках в марте

По итогам первого квартала 2024 года новосибирцы взяли в банках 341,42 тысячи всех видов кредитов на 85 млрд рублей. Средняя сумма займа составила 249 тысяч рублей, говорится в исследовании «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ). По показателю кредитной активности регион входит в топ-10 субъектов федерации, где находится на 10 месте.

При этом в марте новосибирцы взяли 124,9 тысяч займов на 34,7 млрд рублей, средний чек составил 278 тысяч. Для сравнения, в феврале банки согласовали жителям региона 114,8 тысяч кредитов на 28.5 млрд рублей. Средняя сумма займа при этом составила 249 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что коллекторы увидели рост доходов должников.