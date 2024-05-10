ПАТП-5 Новосибирска закончило первый квартал с убытком

По итогам первого квартала 2024 года МУП «ПАТП-5» получило выручку почти 28,3 млн рублей. Чистый убыток предприятия составил 4.1 млн рублей. Для сравнения, в 2023 года в первом квартале выручка МУП составляла 27.8 млн рублей, чистый убыток —3 млн рублей, говорится в документации, опубликованной на сайте мэрии Новосибирска.

По данным отчетности, размер уставного капитала МУП «ПАТП-5» по итогам 1 квартала 2024 года составлял 121 тысячу рублей, на предприятии работало 211 человек. В пользовании МУП находится 24899,8 кв.м. недвижимости (зданий и сооружений), и земельные участки общей площадью 46330 м2.

Помещения и земельные участки расположены по адресам Доватора, 11, Нижегородская, 272 и Дунайская, 47.

В 2023 году МУП получило 63 млн рублей от организации пассажирских перевозок, 24,9 млн от предоставления в аренду помещений, 13,9 млн от сдачи в аренду автостоянок, 9,6 млн — от прочих видов деятельности. Общая выручка составила 113 млн рублей, чистая прибыль — 216 тысяч рублей. Для сравнения. В 2022 году выручка составила 97,6 млн., в 2021 — 100,3 млн рублей.

Директором МУП «ПАТП-5» с 2005 года является председатель транспортного комитета регионального парламента Валерий Ильенко.

Напомним, МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие №5» на апрельской сессии горсовета Новосибирска депутаты включили в список предприятий, подлежащих приватизации.

Депутат Светлана Каверзина* (*Решением Минюста РФ признана иностранным агентом. — Ред.) предложила исключить МУП из списка на приватизацию. По ее словам, это предприятие вполне можно ликвидировать.

— Какую социальную нагрузку несет «ПАТП-5»? Оно сдает в аренду маршруты, помещения. На коммерческих маршрутках не работают социальные карты, прибыль компании за 2023 год составила 219 тысяч рублей, — отметила депутат. — По данным КСОДД, по абсолютному большинству маршрутов, по которым ходят маршрутные такси «ПАТП-5», сегодня можно пустить большие автобусы. КСОДД также отмечал, что на этих маршрутах не хватает провозной способности действующего общественного коммерческого транспорта. Зачем нужна прокладка в виде «ПАТП-5»?

И.о. начальника транспортного департамента мэрии Новосибирска Олеся Богомазова пояснила, что «ПАТП-5» в 2023 году перевезло 3,5 млн пассажиров и обслуживает 7 маршрутов. При его ликвидации маршруты будут отменены. При этом, по ее словам, в рамках существующей стесненности транспортных артерий города не по всем маршрутам могут пройти большие низкопольные автобусы.

Ранее редакция сообщала о том сколько зарабатывает директор МУП «ПАТП-5».