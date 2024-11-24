Почти 42% водителей Новосибирской области ездят без аварий

В Новосибирской области максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО за смещенный календарный год с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года имеют 41,7% водителей, сообщили в Российском Союзе Автостраховщиков (РСА).

Новосибирская область находится на первом месте в рейтинге среди регионов Сибири. В Кемеровской области минимальное значение коэффициента бонус-малус (КБМ) имеют 39% водителей, в Красноярском крае — 38,9%, в Томской области — 38,8%, в Омской области — 35,8%, а в Алтайском крае — 35,2%.

Меньше всего доля аккуратных водителей живет в Республике Крым — 3,1%, Республике Дагестан — всего 5%, в г. Севастополь — 5,3%, в Чеченской республике — 6,5% и в Республике Тыва — 6,9%.

Тем не менее, по данным портала Rus DTP в Новосибирской области с начала года произошло 2082 ДТП. В них пострадало 2475 человек. В авариях погибло 205 человек, в том числе семь детей. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, в текущем году зафиксировали на 2,3% больше аварий с участием пешеходов.

КБМ — коэффициент «бонус-малус» — один из коэффициентов, по которому рассчитывается финальная стоимость полиса ОСАГО для конкретного водителя. На КБМ влияет количество выплат по ОСАГО за ДТП, в которых автовладелец стал виновником. Чем больше таких аварий произошло за год, тем выше будет КБМ, а вместе с ним и цена ОСАГО. Соответственно, чем аккуратнее водит человек, тем ниже окажется его КБМ. Он пересчитывается один раз в год.

Ранее редакция сообщала, что два фельдшера пострадали в результате ДТП в Новосибирске.