НГУ вошел в международный рейтинг вузов по междисциплинарным исследованиям

НГУ вошел в международный рейтинг университетов Times Higher Education (THE) по междисциплинарным исследованиям.

Всего в нем представлено 759 университетов из 92 стран мира. Из России в рейтинг вошли 38 вузов, сообщили в НГУ. Новосибирский университет занял место 201-250, среди российских университетов — 4-8. Он идет сразу после московских вузов — МГУ, МГТУ им. Баумана, РУДН. На одном уровне с Новосибирским госуниверситетом находятся ВШЭ, ТПУ, УрФУ и КФУ.

— НГУ традиционно силен междисциплинарными исследованиями, в университете и Академгородке, где сосредоточены более 30 научно-исследовательских институтов, созданы все необходимые условия для этого. Новые возможности перед учеными открываются с реализацией крупных проектов мегасайенс, среди которых — строительство центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП СКИФ), — отметил ректор НГУ Михаил Федорук

Первое место в международном рейтинге по междисциплинарным исследованиям занял Массачусетский технологический институт. На второй строчке Стэнфордский университет, на третьей — Национальный университет Сингапура.

Страной с наибольшим количеством университетов, вошедших в рейтинг, стала Индия (65), за ней следует Турция с 45 университетами.

Составители рейтинга постарались оценить, у каких вузов больше возможностей для междисциплинарных исследований, насколько руководство вуза способствует и поощряет такие проекты.

Университеты оценивались по 11 показателям эффективности (финансирование, показатели успешности, оборудование, административная поддержка, продвижение, а также публикации, качество исследований и репутация.

Ранее редакция сообщала, что НГУ и Чунцинский университет открыли центр фундаментальных наук. Цель — координация научной работы по математике и физике.