Два фельдшера пострадали в результате ДТП в Новосибирске

В Октябрьском районе произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Инцидент случился на пересечении улиц Воскова и Кирова, напротив дома 343. Автомобиль Toyota Kruger под управлением 39-летнего водителя столкнулся с машиной скорой помощи.

— В результате столкновения автомобиль скорой медицинской помощи совершил наезд на ограждение перильного типа, автомобиль Крюгер отбросило на Mazda 6, — отмечается в сообщении Госавтоинспекции Новосибирской области.

В дорожно-транспортном происшествии пострадали два фельдшера скорой медицинской помощи. На месте аварии работают сотрудники ДПС и бригада скорой помощи. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, характер их травм уточняется.

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