Почти 460 млн рублей направят на ремонт моста через озеро под Новосибирском

В Новосибирской области объявлен тендер на выполнение работ по ремонту моста через озеро Хомутино. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заказчиком является ФКУ «Сибуправтодор».

Согласно конкурсной документации, автодорожный мост через озеро Хомутино находится на автомобильной дороге Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск северный обход г. Новосибирска (км 32+272). Ближайший населённый пункт – посёлок Катковский. Расстояние до него 3,3 км.

Мост через озеро Хомутино двухполосный. Его длина 339,98 метров, ширина — 14,3 метров. Расчетная скорость — 120 км/ч. По данным ФКУ «Сибуправтодор» на 2018 год, среднегодовая суточная интенсивность движения на этом участке составляла 12 177 машин в сутки.

В июле 2018 года на мосту был произведен ямочный ремонт. Позже при обследовании объекта были выявлены нарушения гидроизоляционного покрытия: протечки по средним и крайним монолитным участкам по торцам пролётных строений, очаги выщелачивания по монолитным участкам в пролётах, а также прогибание асфальтобетонного покрытия при проходе тяжёлых нагрузок.

В конкурсной документации говорится, что подрядчику необходимо выполнить ремонт существующих пролетных строений, в том числе демонтаж перильного и барьерного ограждений, разборку одежды мостового полотна, демонтаж конструкций деформационных швов над устоями, покрытие проезжей части и другое.

Кроме того, для обеспечения движения транзитного транспорта на время производства работ на мосту, победителю предстоит организовать временный объезд с устройством временного моста. Он должен быть расположен в 25,6-27,12 метрах слева по ходу пикетажа от существующего.

Приступить к работам подрядчику необходимо с 10 января 2025 года, завершить — 30 октября 2026 года.

Начальная цена контракта — 456 млн рублей.

Также, Сибуправтодор ищет подрядчика, который будет выполнять услуги по проведению строительного контроля за ремонтом этого объекта. Начальная цена по этому контракту — 8,599 млн рублей.

Озеро Хомутино расположено в пойме р. Обь в районе 3205 км от её истока. Размер озера 1,9 км × 0,04 км. Глубина до 3 м, дно илистое.

Ранее редакция сообщала, что определен подрядчик для масштабного ремонта трассы Новосибирск-Кочки-Павлодар. Участок в несколько километров планируют реконструировать к октябрю 2028 года.