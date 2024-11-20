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В НГТУ создали двигатель для подогрева еды на борту самолета

  • 20/11/2024, 14:00
Автор: Артем Рязанов
В НГТУ создали двигатель для подогрева еды на борту самолета
Заказчик намерен использовать эти двигатели для производства конвекционных печей

Специалисты НГТУ создали российский аналог двигателя для конвекционной печи, которая применяется на борту самолётов для подогрева пищи пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

— Мы изготовили активную часть электродвигателя — сердечник статора, обмотку, ротор, только магниты заказывали в Китае, — рассказал Дмитрий Топорков, директор инжинирингового центра «Энергоэффективная электромеханика и мехатроника» НГТУ.

По итогам тестирования были выявлены некоторые аспекты, требующие улучшения с точки зрения технологичности производства компонентов электродвигателя.

В ближайшее время будут изготовлены еще пять опытных образцов с учетом корректировки.

В перспективе заказчик — Омский НИИ Приборостроения — намерен использовать созданные НГТУ двигатели для производства конвекционных печей.

Напомним, что ранее в НГТУ создали универсальную платформу на гусеничном ходу, которая отличается высокой проходимостью и предназначена для перевозки раненых. Это транспортное средство способно передвигаться по труднопроходимой местности и выдерживать определённую нагрузку.​​​​​​​

Ранее редакция сообщала о том, что ученые НГУ создали уникальные фильтры для материалов связи 6G.

Источник фото: Freepik / Автор — vecstock

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Рубрики : Наука

Регионы: Новосибирск

Теги : самолет НГУТ еда двигатель


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