В НГТУ создали двигатель для подогрева еды на борту самолета

Специалисты НГТУ создали российский аналог двигателя для конвекционной печи, которая применяется на борту самолётов для подогрева пищи пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

— Мы изготовили активную часть электродвигателя — сердечник статора, обмотку, ротор, только магниты заказывали в Китае, — рассказал Дмитрий Топорков, директор инжинирингового центра «Энергоэффективная электромеханика и мехатроника» НГТУ.

По итогам тестирования были выявлены некоторые аспекты, требующие улучшения с точки зрения технологичности производства компонентов электродвигателя.

В ближайшее время будут изготовлены еще пять опытных образцов с учетом корректировки.

В перспективе заказчик — Омский НИИ Приборостроения — намерен использовать созданные НГТУ двигатели для производства конвекционных печей.

Напомним, что ранее в НГТУ создали универсальную платформу на гусеничном ходу, которая отличается высокой проходимостью и предназначена для перевозки раненых. Это транспортное средство способно передвигаться по труднопроходимой местности и выдерживать определённую нагрузку.​​​​​​​

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