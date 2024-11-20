Мэрия Новосибирска пытается взыскать с подрядчика парка «Каменка» 18 млн рублей

МАУ «Дирекция городских парков» взыскивает с подрядчика по благоустройству парка Каменка в Дзержинском районе — ООО «Проектно-строительная корпорация «Развитие» — почти 18 миллионов рублей.

В ноябре 2024 года по заявлению акционерного общества «ТД «Электротехмонтаж» в отношении компании введена процедура наблюдения сроком на 6 месяцев (до 5 мая 2025 года). Временным управляющим назначена Елена Покутнева.

Мэрия Новосибирска направила в суд заявление о включении в реестр требований кредиторов 12,7 млн рублей неосвоенного аванса, 5 млн рублей пени за нарушение сроков и 457,9 тысяч рублей — проценты за пользование чужими денежными средствами, сообщили в мэрии Новосибирска. В октябре 2024 года администрация города подавала иск в Арбитражный суд Новосибирской области, но заявление было возвращено.

— К сожалению, оперативно взыскать 12,7 млн рублей неосвоенного аванса и 4,8 млн рублей не получилось — предстоит взыскание в рамках дела о несостоятельности подрядчика, — уточнили в администрации города.

Территория в пойме реки Каменки в границах улиц Адриена Лежена, Поселковой, Комбинатской, переулка Трикотажстроя, Есенина, Трактовой, Волочаевской вошла в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» приоритетного федерального проекта «ЖКХ и Городская среда». Договор с подрядчиком был заключен в конце 2021 года. Работы по благоустройству начались в апреле 2022 года. Завершение работ изначально было намечено на октябрь 2023 года.

В конце 2023 года стало известно, что стоимость первого этапа благоустройства парка выросла на 30% (с 299 млн рублей до 384,538 млн рублей). С подрядчиком было заключено допсоглашение, а сроки сдачи объекта перенесены на лето 2024 года.

Сейчас департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии готовит техзадание на корректировку проекта.

Ранее редакция сообщала, что на создание парка Чербузы в Новосибирске выделят почти 1 млрд рублей. Реализовать проект планируется за три года.