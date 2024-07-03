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Участники хлебного рынка подозревают друг друга в спекуляциях

  • 03/07/2024, 18:21
Автор: Юлия Данилова
Участники хлебного рынка подозревают друг друга в спекуляциях
В западной части России производители уже начинают повышать цены на хлеб, в Сибири ждут августа и более четких прогнозов на урожай.

По данным Национального союза хлебопечения (НСХ), за последние две недели июня цены на муку выросли на 30% и более. Тренд на резкое повышение цен у переработчиков подтвердил Infopro54 председатель Союза хлебопеков Сибири, гендиректор АО «Сибирская хлебная корпорация» Дмитрий Терешков. Однако, по его словам, динамика цен варьируется в зависимости от региона.

Килограмм ржаного хлеба преодолел планку в 100 рублей в Новосибирской области

Килограмм ржаного хлеба преодолел планку в 100 рублей в Новосибирской области

— У нас в корпорации есть предприятия, которые работают в Московской области, на Урале и в Сибири. В западной части страны повышение цен на пшеничную муку в июне составило 20%, на ржаную — 25%.  На Урале — 15% и 20% соответственно, — пояснил Терешков редакции Infopro54. — Что касается Сибири, то у нас это повышение было отыграно еще весной на фоне плохого урожая 2023 года. Мы уже по ценам на муку опережаем Запад и Урал. Раньше августа мы очередной индексации не ожидаем, так как к этому времени будет более понятна ситуация с урожаем 2024 года.

Напомним, в этом году посевная в Новосибирской области была сложной из-за постоянных дождей.

Собеседник Infopro54 категорично называет нынешний рост цен на муку спекулятивным.

— Этот тренд пошел на фоне пересмотра прогнозов на урожай 2024 года, о котором на минувшей неделе заявил Минсельхоз РФ. Продавцы зерна и переработчики настроены спекулятивно. Они договариваются, а для потребителей зерна и муки это объективная реальность, — констатировал Терешков. — К сожалению, у нас государство до сих пор не научилось регулировать зерновой рынок, адекватных инструментов для этого, кроме зерновых интервенций, до сих пор нет, да и интервенции вряд ли можно назвать современными и эффективными.

Директор ООО «Новосибирская продовольственная корпорация», депутат Заксобрания Александр Тепляков также назвал информацию о повышении цен спекуляцией, но со стороны хлебопеков и мукомолов.

— Перед тем как повысить цены, предприятия этих сегментов рынка традиционно манкируют ценами на зерно. Я ответственно заявляю, что за весь нынешний сезон стоимость зерна колебалась плюс-минус на тысячу рублей за тонну. Изменилась стоимость топлива, электроэнергии — цена на зерно не изменилась. Рожь, вообще, у аграриев скупают осенью, а потом по мере формирования спроса выбрасывают на рынок, — говорит Тепляков. — Цена зерна в хлебе составляет 15-20%, с учетом роста стоимости на тысячу рублей за тонну в год это математическая погрешность.

Собеседник редакции также заявил, что не ожидает никаких проблем с урожаем 2024 года.

— Да, в 2022 году мы по России в целом собрали 157 млн тонн, в 2023-м — 147 млн, а в этом ожидается урожай 132 млн тонн. Но стране для всего внутреннего потребления нужны 84-85 млн тонн, то есть профицит составляет 50 млн тонн, которые нужно вывозить, — говорит Александр Тепляков. — Кстати, в 2022 году, когда тонна зерна стоила 5-6 тысяч рублей, я что-то не видел снижения цен на хлеб. Так что все заявления о росте цен на зерно — это от лукавого.

В Новосибирске выросли цены на говядину

В Новосибирске выросли цены на говядину

Тем не менее Дмитрий Терешков считает, что повышение цен на зерно и муку уже в ближайшее время разгонит инфляцию, так как зерно является основным источником питания для сельхозживотных и птицы.

— Зерно — это не только мука и хлебобулочные изделия, это мясо, яйцо, макаронные изделия, молочные продукты, — подчеркивает он. — Мы уже готовимся к очередной волне повышения цен. Один из крупнейших хлебопроизводителей в западной части России — «Коломенский» — уже объявил об индексации цен на 6-7%. Думаю, что наши предприятия, расположенные в Московской области, на Урале, будут вынуждены также пересмотреть стоимость своей продукции. По Сибири индексация будет понятная в августе. Пока здесь мы цены держим.

В Минсельхозе РФ ситуацию на рынке хлеба и муки оценивают как стабильную.

— По состоянию на 26 июня отпускная цена пшеничной муки в среднем составляла 24,9 рубля за кг. С конца прошлого года стоимость данной продукции увеличилась на 2,9%, что ниже темпов инфляции. При этом стоит отметить, что у производителей хлебобулочных изделий и муки увеличиваются затраты на транспортировку, упаковку и сопутствующие расходы, — цитирует «Интерфакс» пресс-службу ведомства. — Цены производителей на пшеницу третьего класса в настоящее время составляют 13733 рубля за тонну, на пшеницу четвертого класса — 12655 рублей. Эти показатели существенно ниже предельных максимальных уровней цен на пшеницу, при достижении которых возможно проводить товарные интервенции на рынке.

По данным Новосибирскстата, на 24 июня килограмм пшеничной муки в Новосибирске стоил 47,7 рубля, в конце июня 2023 года — 45,66 рубля. Хлеб из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки в конце июня 2023 года стоил 102,15 рубля за килограмм, пшеничной муки — 82,33 рубля. Для сравнения: в июне 2023-го — 91,42 и 74,6 рубля соответственно.

Ранее редакция сообщала о том, что инфляция в Новосибирской области ускорилась в мае до 9,2%.

Фото freepik, автор: freepik.

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Рост цен на хлеб инфляция


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