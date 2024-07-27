До конца лета автобус №43 изменит маршрут в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска автобус №43 на месяц изменит схему движения по городу. Как сообщили в городской мэрии, это связано с ремонтными работами на теплотрассе.

— В связи с этим закрывается проезжая часть улицы Невельского в районе зданий № 1 и № 1/1. В указанный период автобус № 43 в объезд закрытого участка в прямом и обратном направлениях будет ходить по улицам Широкой, Дюканова, Забалуева, далее — по действующей схеме, — пояснили в администрации Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что с 6 до 17 часов 28 июля будет полностью прекращено движение по дороге у аэродрома Мочище. Перекрытие связано с проведением регионального фестиваля «За нашу Победу на взлёт!».