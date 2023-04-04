О прекращении операций с РФ с 1 июля объявил французский торговый дом Louis Dreyfus

Вслед за американской Cargill и канадской Viterra, двумя крупнейшими международными экспортерами российской пшеницы, о желании покинуть Россию заявил французский торговый дом Louis Dreyfus.

Компания, которая работала с российским зерном еще во времена Александра II, полностью прекратит экспорт российской продукции с 1 июля. По данным издания «Интерфакс», соответствующее письмо ООО «Компания Луис Дрейфус Восток» направило на имя замглавы Минсельхоза Оксаны Лут.

Кроме того, издание Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники пишет, что завершить операции намерена также Archer-Daniels-Midland (ADM). Эта компания владеет 50%-ной долей в совместном предприятии с ростовским холдингом «Астон».

Ранее редакция сообщала, что финский холдинг UPM завершил продажу бизнеса в России.

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