В Чулыме сорвано благоустройство парка по нацпроекту

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Чулыме Новосибирской области планировалось провести благоустройство природного парка МЖК. Судя по сайту закупок, в марте 2023 года администрация района заключила договор на выполнение работ с ООО «Стройпроектсервис». В соответствии с условиями контракта подрядчик обязался благоустроить парк в два этапа летом 2023 и 2024 года. Стоимость контракта составляла 15 млн рублей.

Все работы, запланированные на 2023 год, были выполнены и оплачены заказчиком, отмечается в тендерной документации. К работам, которые были намечены на 2024 год компания к началу декабря так и не приступила. Объем финансирования этих работ составлял 8 млн рублей. В итоге администрация приняла решение об одностороннем расторжении контракта.

Прокуратура Чулымского района провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок при реализации национального проекта и возбудила в отношении директора подрядной организации дело об административном правонарушении по факту бездействия, повлекшего неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ. По решению суда директор был дисквалифицирован и лишен права управления коммерческими организациями на срок 1 год. Кроме того, организация внесена реестр недобросовестных исполнителей.

По данным Seldon.Basis, ООО «Стройпроектсервис» создано в 2012 году, уставный капитал 10 тысяч рублей. Директор Ирина Строева, учредитель — Евгений Строев. В 2023 году выручка компании составила — 52,17 млн (-36%), чистая прибыль — 3,67 млн руб (-40%).

Напомним, в 2025 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» планируется благоустроить 113 общественных пространств и 48 придомовых территорий за счет средств федерального и областного бюджетов. На эти цели запланировано 1,6 млрд рублей. При этом глава региона Андрей Травников уже неоднократно предупреждал, что если на местах не будут готовы к реализации проектов, связанных с привлечением областного и федерального финансирования, то регион будет отзывать выделенные на эти средства ресурсы. Даже несмотря на то, что часть денег придется возвращать в федеральный бюджет из-за невыполнения поставленных планов.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области была сорвана реализация трех объектов в рамках нацпроекта «Чистая вода».