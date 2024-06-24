Почти на 10 млн рублей оштрафовали подрядчика за срыв работ по контракту в Новосибирске

Прокуратура Советского района города Новосибирска вынесла решение о наложении штрафа на ООО «АРХИ ГРУПП» за срыв работ по контракту.

— В связи со срывом срока контрактных обязательств прокуратура возбудила в отношении подрядчика дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства), — говорится в сообщении.

Сумма штрафа составила 9,9 млн рублей.

Как сообщили в прокуратуре, контракт на сумму более 226 млн рублей был заключен в ноябре 2022 года между ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина» Министерства здравоохранения Российской Федерации и ООО «АРХИ ГРУПП» на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации в целях строительства и реконструкции корпусов учреждения здравоохранения.

Однако, подрядчик в установленный контрактом срок выполнил лишь работы на сумму 27 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки выявила в прибрежной защитной полосе реки Обь в районе ул. В. Заровного многочисленные отвалы размываемых грунтов (глины, песка).