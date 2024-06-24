Сбежавшую от алиментов мать шестерых детей поймали в Новосибирске

В Новосибирске области приставы поймали мать шестерых детей, скрывавшуюся от уплаты алиментов.

Пока 39-летняя жительница Кочковского района несколько месяцев бегала от своих обязательств, у нее накопился долг в размере более 1 миллиона.

По информации УФССП, мать-кукушка лишена родительских прав в отношении своих несовершеннолетних детей и никак не участвует в жизни своих отпрысков.

— Несколько месяцев назад, после того, как за неуплату алиментов на женщину завели очередное уголовное дело, она начала скрываться от органов дознания. Пока находилась в розыске, в отношении «беглянки» было возбуждено еще одно уголовное дело, — рассказали в региональном ведомстве.

В июне этого года судебным приставам совместно с полицейскими удалось найти должницу в Новосибирске и доставить в Кочковский район. Пока по новому уголовному делу проводится дознание, горе-мать будет отбывать ранее назначенное ей наказание в виде 100 часов обязательных работ.

Ранее редакция сообщала о том, что в глухой деревне в Новосибирской области судебные приставы нашли злостную алиментщицу, сбежавшую от собственного ребенка. Спрятаться подальше от приставов 25-летнюю женщину вынудили обязательства по выплате алиментов на содержание своей 5-летней дочери, что не входило в планы непутевой матери.