В Новосибирской области изменился топ крупнейших налогоплательщиков

За 3 месяца 2024 года на территории Новосибирской области в консолидированный бюджет от всех налогоплательщиков было собрано 93.1 млрд рублей налогов, на 9 млрд больше, чем годом ранее. Из них 63.3 млрд поступило в бюджет Новосибирской области, 6,4 млрд — Новосибирска, 29,5 млрд — в федеральный бюджет.

АО «ЦФТ-Сервис»,

ООО «Феррум»,

ООО «Рич-Фэмили»,

АО «СГК-Новосибирск»,

ООО «СДЭК-Глобал»,

ООО «Элтекс»,

АО «Агентство развития жилищного строительства»,

ООО «ОМП»,

АО «Новосибирский приборостроительный завод»,

ПАО НЗХК.

Платежи компаний, которые входит в топ-10 ключевых налогоплательщиков региона за первый квартал в федеральный бюджет выросли на 19,5% до 5,7 млрд рублей. В списке компаний, которые перечислили больше всего налогов:

По сравнению с итогом 2023 года, этот список пополнили «Рич-Фэмили», «Агентство развития жилищного строительства», «ОПМ» и «Новосибирский приборостроительный завод». Из числа крупнейших плательщиков налогов в федеральный бюджет по итогам первого квартала 2024 года вышли ООО «Восточная техника», АО «Новосибирскавтодор», «Региональные электрические сети» и ООО «НЛ Континент».

В областной бюджет отчисления крупнейших налогоплательщиков в 1 квартале 2024 года выросли на 18,2% — до 11,6 млрд рублей. В списке компаний:

ООО «Разрез Восточный»,

АО «Разрез Колыванский»,

АО «Авиакомпания «Сибирь».

ОАО РЖД,

ПАО «Сбербанк России»,

ООО «РНКО «Платежный центр»,

ООО «Пивоваренная компания Балтика»,

АО УК «Брокеркредитсервис»,

АО «АБ ИнБев Эфес»,

ГК «СибТракСкан».

Из списка крупнейших региональных налогоплательщиков по итогам 2023 года в первом квартале вышли ООО «Русинтерфинанс» и отделение пенсионного и социального страхования Новосибирской области. При этом в него вошли УК «Брокеркредитсервис» и «СибТракСкан».

В городской бюджет Новосибирска крупнейшие плательщики налогов нарастили платежи за 1 квартал на 9,9% до 639 млн рублей. В список компаний входят:

ООО «Компания БКС»,

ОАО «РЖД»,

ПАО «ФГК-Русгидро»,

АО «СГК-Новосибирск»,

ПАО «Сбербанк России»,

ПАО «Сбербанк России», АО «Транснефть- Западная Сибирь»,

АО «Региональные электрические сети»,

АО УК «Брокеркредитсервис»,

ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»,

ПАО «НЗХК».

Из списка крупнейших по итогам 1 квартала 2024 года, по сравнению с итогом 2023, вышли АО «Новосибирский механический завод «Искра», ООО «Рич Фэмили», «Единый расчетный центр Минобороны РФ», ООО «Займер» и отделение пенсионного и социального страхования Новосибирской области. При этом в топ вошли «Транснефть- Западная Сибирь», «Региональные электрические сети», «ФГК-Русгидро», «СГК-Новосибирск» и НЗХК.

В среднем 10 крупнейших новосибирских налогоплательщиков платят около 15-20% налогов в бюджет каждого уровня.

Напомним, за 2023 год в консолидированный бюджет Новосибирской области, по данным Минфина региона, крупнейшие налогоплательщики заплатили 373 млрд рублей, на 65,7 млрд рублей больше, чем годом ранее. В бюджет региона поступило 264,9 млрд рублей, в бюджет города — 30,2 млрд.

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