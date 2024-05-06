В Новосибирской области изменился топ крупнейших налогоплательщиков

За 3 месяца 2024 года на территории Новосибирской области в консолидированный бюджет от всех налогоплательщиков было собрано 93.1 млрд рублей налогов, на 9 млрд больше, чем годом ранее. Из них 63.3 млрд поступило в бюджет Новосибирской области, 6,4 млрд — Новосибирска, 29,5 млрд — в федеральный бюджет.
По сравнению с итогом 2023 года, этот список пополнили «Рич-Фэмили», «Агентство развития жилищного строительства», «ОПМ» и «Новосибирский приборостроительный завод». Из числа крупнейших плательщиков налогов в федеральный бюджет по итогам первого квартала 2024 года вышли ООО «Восточная техника», АО «Новосибирскавтодор», «Региональные электрические сети» и ООО «НЛ Континент».
В областной бюджет отчисления крупнейших налогоплательщиков в 1 квартале 2024 года выросли на 18,2% — до 11,6 млрд рублей. В списке компаний:
Из списка крупнейших региональных налогоплательщиков по итогам 2023 года в первом квартале вышли ООО «Русинтерфинанс» и отделение пенсионного и социального страхования Новосибирской области. При этом в него вошли УК «Брокеркредитсервис» и «СибТракСкан».
В городской бюджет Новосибирска крупнейшие плательщики налогов нарастили платежи за 1 квартал на 9,9% до 639 млн рублей. В список компаний входят:
В среднем 10 крупнейших новосибирских налогоплательщиков платят около 15-20% налогов в бюджет каждого уровня.
Напомним, за 2023 год в консолидированный бюджет Новосибирской области, по данным Минфина региона, крупнейшие налогоплательщики заплатили 373 млрд рублей, на 65,7 млрд рублей больше, чем годом ранее. В бюджет региона поступило 264,9 млрд рублей, в бюджет города — 30,2 млрд.
Ранее редакция сообщала о том, что рост зарплат «съел» прибыль предприятий Новосибирска.
Фото freepik, автор: katemangostar
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