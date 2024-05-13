В отношении министра Дениса Архипова возбуждено второе уголовное дело

В отношении министра ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова возбуждено второе уголовное дело после прокурорской проверки, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Чиновник снова обвиняется в превышении должностных полномочий.

Как отмечается в сообщении ведомства, в 2018 году Денис Архипов подписал с АО договор о предоставлении бюджетных инвестиций в размере 10 млн рублей за счет областного бюджета. О какой компании идет речь в сообщении не уточняется.

— Заведомо зная, что общество не победило в конкурсном отборе на присвоение статуса регионального оператора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и не может в дальнейшем осуществлять деятельность, для достижения целей которой оно было создано, предоставил обществу средства областного бюджета в размере 10 млн рублей, которые не могли быть использованы в соответствии с целями их предоставления, —уточняется в сообщении.

В бюджет из этой суммы было возвращено 3,7 млн рублей, ущерб, причинённый бюджету, составил 6,3 млн рублей.

Напомним, Денис Архипов был задержан по превышению полномочий в середине марта 2023 года. Как сообщали в прокуратуре, речь шла о банковской гарантии в размере 220 млн рублей, которую регоператор предоставлял при заключении контракта на 10 лет.

— Министр ЖКХиЭ Архипов Д.Н., зная, что ООО «Экология-Новосибирск» не исполнило свои обязательства не истребовал в бюджет данные средства, — отмечали в прокуратуре.

Сообщалось, что ему грозит до 10 лет.

В апреле суд арестовал имущество Дениса Архипова.

Ранее редакция сообщала о том, что назначен и.о. министра ЖКХ Новосибирской области.