Почти половина региональных дорог признаны безопасными для движения в НСО

По итогам ремонтного сезона 2023 года в Новосибирской области достигнуты показатели нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» по приведению в нормативное состояние сети автомобильных дорог региона. Об этом сообщил министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский, подводя итоги дорожного сезона 2023 года на оперативном совещании в правительстве.

В 2023 году в рамках нацпроекта в работе в регионе было 130 объектов или 411.67 км дорожной сети. Из них 119 запланированы к вводу, 117 введены. В результате 47,55% региональной сети автодорог приведены в нормативное состояние, при плане 47,37%. Опорная сеть дорог приведена в нормативное состояние на 53,74% (50,24%). Сеть дорог Новосибирской агломерации на 81,05% (79,99%). Площадь искусственных сооружений, приведённых в нормативное состояние, — 1 645,1 п.м. (1285,5 п.м.).

Напомним, в 2022 году президент России Владимир Путин поставил задачу к 2030 году привести в нормативное состояние не менее 85% всей опорной сети дорог страны.

Ранее редакция сообщала о том, что подрядчики в Новосибирской области оштрафованы на 83 млн рублей за качество работ на дорогах.