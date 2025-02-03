Почти половина туристов любят Новосибирск за искренность его жителей

Суровый, но справедливый характер новосибирцев, а также их искренность «влюбили» в Новосибирск 48% туристов, посетивших столицу Сибири. Об этом рассказали аналитики Авиасейлс, которые ко Дню всех влюблённых провели опрос среди пользователей сервиса.

Многие респонденты признались, что их впечатлила природа Новосибирска. Так, Обское море, романтику прогулок в морозы -30 и закаты на набережной в качестве главных плюсов города назвали 22% респондентов. Архитектура города, Академгородок и театр оперы и балета НОВАТ вдохновляют еже 13% путешественников. Еще 8% туристов высоко оценили атмосферу баров и тусовки на Ленина, а 5% буузы, Карачинскую и шашлыки недалеко от центра.

Также аналитики отметили, что за последний год доля бронирований в столице Сибири выросла на 5%, а это направление ежегодно входит в топ-15 популярных по России.

Напомним, в 2023 году Минэкономразвития Новосибирской области проводили опрос туристов, чтобы проанализировать их впечатления о регионе. Чаще всего гости упоминали такие ассоциации, как зоопарк (15%), Сибирь (14,8%), мороз и снег (14.2%) а также красивый город (13%).

Ранее новосибирское озеро Чаны попало в российский топ антистресс-локаций. Здесь можно не только полюбоваться первозданной природой, но и порыбачить.