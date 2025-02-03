Суд обязал застройщика законсервировать недостроенный бизнес-центр в Новосибирске

Арбитражный суд Новосибирской области обязал АО «Строй-Инверсия» законсервировать недостроенное здание на Покрышкина, 3 в Новосибирске. Соответствующий документ размещен на электронном ресурсе «Картотека арбитражных дел».

Согласно материалам дела, инспекция государственного строительного надзора с 2020 года неоднократно обследовала объект строительства, готовность которого составляет 90%. Его возведение остановилось несколько лет назад. По результатам проверок, застройщику направлялись предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований с предложением выполнить консервацию объекта.

Однако, АО «Строй-Инверсия» в 2018 году признано банкротом. Конкурсный управляющий в ответе на запрос инспекции, указал об отсутствии денежных средств и организаций, имеющих возможность проведения работ в Новосибирске.

Кроме того, ответчик заявил о предстоящей реализации недостроя посредством торгов в рамках дела о банкротстве застройщика (данный объект является единственным ликвидным имуществом, находящемся в конкурсной массе должника). Указанные обстоятельства послужили основание обращения в суд.

Арбитражный суд НСО удовлетворил требования надзорного ведомства.

— Обязать акционерное общество «Строй-Инверсия» обеспечить надлежащую консервацию объекта капитального строительства «Книжный магазин с офисными помещениями, кафе с организацией главного входа в сквер», расположенного по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. Покрышкина, 3 (стр.), — говорится в решении суда.

Стоит отметить, что с продажей объекта также возникали трудности. Согласно материалам дела о банкротстве компании, на объект незавершенного строительства и земельный участок, находящийся под ним, по ходатайству следователя в октябре 2023 года был наложен арест в рамках уголовного дела в отношении экс-бухгалтера новосибирской компании «Топ-Книга». Это затрудняло реализацию объекта. 13 января 2025 года недостроенное здание на улице Покрышкина все же выставлено на продажу. Арбитражный управляющий оценил его в 490 млн рублей. Аукцион пройдет во второй половине февраля.

Напомним, «Топ-Книга» в 2000-х годах была крупнейшим оператором книготоргового бизнеса России и располагала самой большой в стране сетью книжных магазинов, работавших под брендами «Лас-Книгас», «Книгомир», «Литера», «Городская сорока», «Пиши-читай». Кризис 2008 года пошатнул позиции компании, а в 2011-м арбитражный суд признал ее банкротом.

Ранее руководство компании планировало построить на улице Покрышкина штаб-квартиру «Топ-Книги». Здание начали возводить в 2009 году. Подрядчиком стало АО ФСК «Новосибирская», которую возглавлял местный девелопер Сергей Чернатов. Когда возникли проблемы с согласованиями и здание превратилось в долгострой, достраивать объект дольщики решили самостоятельно, для чего в 2015 году было создано АО «Строй-Инверсия». Это акционерное общество возглавила бывший топ-менеджер «Топ-Книги» Надежда Полякова.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске почти за 100 миллионов рублей продают недостроенную поликлинику. Муниципалитету не удалось найти инвестора для завершения объекта.