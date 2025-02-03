Минспорт опроверг слухи о молчании новосибирских школьников после атаки дронов

В СМИ появилась информация о группе школьников из Новосибирска, которые отправились в Волгоград на соревнования по фехтованию и после того, как город подвергся атаке беспилотников, перестали выходить на связь.

Местные СМИ сообщают, что ученики школы олимпийского резерва отправились на первенство России по фехтованию 1 февраля. В последний раз юниоры выходили на связь 2 февраля. Родители очень переживают, так как уже несколько часов нет никаких вестей от детей.

Однако в Минспорте информацию опровергли.

— По информации от тренеров никаких взрывов они не слышали. С тренерами налажена связь, сейчас дети просыпаются (в Волгограде раннее утро) и готовятся к соревнованиям, — говорится в сообщении ведомства.

По информации федеральных изданий, над городом прогремело не менее 50 взрывов. Атаку удалось отразить благодаря работе российских средств ПВО. Большая часть обломков беспилотников упала на территорию нефтеперерабатывающего завода. Как заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцам предложили налоговый вычет за выполнение нормативов ГТО. Сумма вычета составляет 18 тысяч рублей.