Почти семь тысяч новосибирцев отказываются от самозапрета на кредиты

По данным на 5 мая самозапреты на онлайн выдачи кредитов в банках и онлайн выдачи в МФО установили более 209 тысяч новосибирцев. Такую статистику привели аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Регион на 12 месте в России по количеству самозапретов, в Сибирском федеральном округе на первом. За Новосибирском идет Красноярский край жители которого установили 205 тысяч самозапретов.

Как и прежде, полный запрет на кредитование онлайн выбирают более 90% граждан. Чаще всего запрет устанавливают граждане в возрасте 35-45 лет (23%), затем идут россияне в возрасте 45-55 лет (21%) и в возрасте 55-65 лет (20%).

При этом в Новосибирске, как и во всех регионах России, начался обратный процесс. Жители подают заявления о снятии самозапрета. В Новосибирской области направлено 6.8 тысяч таких заявлений. По этому показателю регион на 13 месте в России. Красноярцы направили уже свыше 7.5 тысяч заявлений о снятии самозапрета.

Как отмечают в ОКБ, чаще всего к процедуре снятия самозапрета прибегают молодые люди до 25 лет: на их долю пришелся 41% заявлений.

Напомним, самозапрет можно зафиксировать в своей кредитной истории через портал «Госуслуги» с помощью типового заявления. Не позднее 1 сентября 2025 года услуга будет доступна и в многофункциональных центрах (МФЦ).

Ранее эксперты отмечали, что самозапрет сократит мошеннические схемы, но не станет панацеей.