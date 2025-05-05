В СберТройке уточнили сроки установки новых валидаторов в метро Новосибирска

К началу мая в Новосибирском метрополитене валидаторы СберТройки установили более чем на пятидесяти турникетах. Пассажиры метро могут определить нужный турникет по специальным наклейкам, на самом экране валидатора размещён логотип компании.

— Расширение зоны покрытия будет осуществляться в зависимости от потребностей заказчика – Новосибирского метрополитена. СберТройка готова оперативно реагировать на запросы и с радостью обеспечит покрытие всего метрополитена, — рассказали Горсайту в пресс-службе компании.

Напомним, СберТройка начала работать в Новосибирской области 9 декабря 2024 года. Новый оператор пришёл на смену «Золотой короне». Изначально в работе новой системы оплаты проезда возникали серьезные сбои, из-за чего у турникетов метро выстраивались огромные очереди. А в конце января 2025 года «СберТройка» получила предостережение от прокуратуры Новосибирской области. После этого «СберТройка» отложила запуск сетевой поездки в городе. Но уже в конце февраля в Заксобрании заявили о стабильной работе системы. При этом только с 30 апреля во всех вестибюлях метрополитена столицы Сибири стало возможным приобрести карту «Тройка».

Ранее редакция сообщала о том, что работы нас станции метро «Спортивная» в Новосибирске должны завершить к 25 июля.