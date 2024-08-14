В микрорайоне Клюквенный началось строительство первого дома

Омский застройщик АО «Завод сборного железобетона №6» вышел на площадку КРТ «Клюквенный». Он получил разрешение на строительство в начале июня. Еще две компании, которые приобрели участки в 2023 году (ГК «Талан» и ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой»), выйдут на площадку в первом и втором квартале 2025 года. Разрешения на строительство компании планируют получить осенью 2024-го. Об этом сообщил генеральный директор АО «АРЖС НСО» Ашот Рафаелян.

Кроме того, по его словам, в ближайшее время агентство выставит на торги еще семь земельных участков под строительство.

— Первые шесть домов застройщики микрорайона планируют сдать в первом квартале 2026 года. В марте 2027-го в Клюквенном будет запущена школа, в мае — детский сад. В январе-феврале 2028-го запланирована сдача поликлиники на 780 посещений со скорой помощью на пять машин, — пояснил Рафаелян. — К этому времени будет готова инженерная инфраструктура, первая очередь дорожной сети, которую строит барнаульская компания. Зарезервированы 17 га и 600 млн рублей на благоустройство парковой зоны и озера.

Кроме того, АРЖС начало выкуп жилья у собственников, дома и садовые участки которых попали в зону КРТ.

— На 2024 год на эти цели запланированы 50 млн рублей. Всю работу по выкупу недвижимости намерены завершить в течение трех лет, — пояснил глава АРЖС.

Первый заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов также отметил, что решается вопрос с транспортной доступностью от микрорайона до Новосибирска.

— Мэрия Новосибирска ведет работу по продлению улицы Богдана Хмельницкого. В микрорайон Клюквенный будет удобный въезд по четырехполосной дороге через сегодняшнюю промышленную зону. Почти на 50% завершена процедура изъятия земельных участков. В следующем году начнется строительство дороги, — добавил Тимонов.

Кроме того, завершается строительство временной платформы железнодорожного транспорта. Она будет запущена в эксплуатацию через месяц. Поездка до вокзала Новосибирск-Главный займет около 15 минут.

— Впрочем, мы рассчитываем, что жители Клюквенного смогут найти работу в северной части Новосибирска — и им не придется ездить в город. В этой локации сейчас идет активное строительство промышленных предприятий, складских терминалов и логистических мощностей. Вакансий на этих предприятиях будет очень много, — подчеркнул Тимонов.

Предполагается, что первая очередь КРТ будет реализована за пять лет.

Напомним, в микрорайоне Клюквенный в рамках КРТ планируется возвести 1 млн кв. м жилья. Население микрорайона составит 35 тысяч человек. На территории будут три школы и пять детсадов, спортивный центр. Совокупный объем инвестиций в проект оценивается в 100 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что проектная документация на теплосети в Клюквенном передана в госэкспертизу.