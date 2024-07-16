Нарядный бомж украл из ювелирного салона золотую цепочку за 350 тысяч в Новосибирске

Необычное преступление произошло в ювелирном салоне Заельцовского района.

В торговую точку заявился вполне презентабельный покупатель. Мужчина в белой поло и черной кепке долго выбирал для себя увесистую золотую цепь. Он примерял украшение, любовался на себя в зеркальце и даже подпрыгивал, чтобы оценить вес изделия.

― После длительного просмотра и примерки, он попросил работницу магазина сделать фотографию на его телефон, который был оставлен на противоположной витрине. Когда сотрудница магазина направилась за мобильным телефоном, злоумышленник выбежал из помещения и скрылся с похищенным. Общая сумма ущерба составила 350 тысяч рублей, ― прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

После звонка в полицию на место приехала следственно-оперативная группа. Сотрудники тщательно изучили видео с камер наблюдения и составили ориентировку на грабителя.

В результате хорошо проделанной работы удалось вычислить преступника. Им оказался 32-летний мужчина без определенного места жительства. Свою добычу он уже успел сбыть в ломбард, а выручку потратить. Как выяснилось, ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.