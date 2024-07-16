Нарядный бомж украл из ювелирного салона золотую цепочку за 350 тысяч в Новосибирске

Необычное преступление произошло в ювелирном салоне Заельцовского района.
В торговую точку заявился вполне презентабельный покупатель. Мужчина в белой поло и черной кепке долго выбирал для себя увесистую золотую цепь. Он примерял украшение, любовался на себя в зеркальце и даже подпрыгивал, чтобы оценить вес изделия.
― После длительного просмотра и примерки, он попросил работницу магазина сделать фотографию на его телефон, который был оставлен на противоположной витрине. Когда сотрудница магазина направилась за мобильным телефоном, злоумышленник выбежал из помещения и скрылся с похищенным. Общая сумма ущерба составила 350 тысяч рублей, ― прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
После звонка в полицию на место приехала следственно-оперативная группа. Сотрудники тщательно изучили видео с камер наблюдения и составили ориентировку на грабителя.
В результате хорошо проделанной работы удалось вычислить преступника. Им оказался 32-летний мужчина без определенного места жительства. Свою добычу он уже успел сбыть в ломбард, а выручку потратить. Как выяснилось, ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.
― Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В отношении фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводится расследование, ― добавили в ведомстве.
Источник фото и видео: предоставлено ГУ МВД по Новосибирской области.
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