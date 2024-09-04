Почти в 4 раза выросло количество фактов неправомерного доступа к Госуслугам в Новосибирске

В Новосибирской области в 2024 году произошел всплеск преступлений, связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации: с 245 в 2023 году до более 900. Об этом сообщила заместитель начальника отдела Главного следственного управления регионального Главка полиции подполковник юстиции Елена Ганжа

— Эти преступления совершаются путем получения доступа к аккаунтам граждан на Госуслугах. Получив доступ к персональным данным и личному кабинету, мошенники могут обратиться за получением кредита в банке или в микрофинансовой организации, —комментирует Елена Ганжа. — Также они могут использовать данные сим-карт для совершения преступлений.

По данным Сибирского ГУ ЦБ, за 6 месяцев 2024 года в целом по России количество банковский операций, совершенных без согласия клиентов, выросло на 4% и составило 550 тысяч операций. Похищенная у клиентов сумма выросла на 11% и составила порядка 9 млрд рублей. При этом антифродсистемы банков отсекли совершение 30 тысяч операций на сумму около 4 трлн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что супруги продали на 5 млн фиктивную криптовалюту доверчивым жителям Новосибирска.