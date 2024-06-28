Прокуратура подозревает подрядчика в мошенничестве при замене труб в Новосибирске

Возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой фирмы. Компания выполняла замену труб в доме по адресу улица Степная, №43 в Новосибирске.

После проверки прокуратура выяснила, что подрядчик при замене установил трубы из черного металла. Однако, согласно контракту, он должен был установить трубы из оцинкованного металла. Установленные трубы стоят ниже и обладают худшими характеристиками.

— Руководитель коммерческой организации похитил у собственников более 150 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

По материалам проверки в отношении директора подрядной организации было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура отметила плохое состояние ж/д переездов в Новосибирске.