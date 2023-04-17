Районы срывают графики сдачи домов для детей-сирот и служебного жилья

По разным причинам, по итогам прошлого года, не введены в эксплуатацию 27 домов со служебными квартирами (100 квартир) и квартирами для сирот (137) в Барабинском, Каргатском, Коченёвском, Краснозёрском, Купинском, Куйбышевском, Сузунском, Татарском, Чановском и Черепановском районах. Такие данные в ходе оперативного совещания в региональном правительстве озвучил в своём тематическом докладе министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков. В настоящее время, по информации министра в зоне риска находятся 7 домов на 36 сиротских и 45 служебных квартир.

Сданная прошлой осенью новостройка для детей-сирот дала течь Краснозёрский район — 1 дом на 13 квартир, Баганский район — 13-квартирный дом, Сузунский район— два 9-квартирных дома и один 13-квартирный, Чистоозёрный район — 9-квартирный служебный дом, Каргатский район — 15-квартирный дом, — сообщает глава Минстроя.

Всего на стадии строительства в разной степени готовности в Новосибирской области находятся 1156 многоквартирных домов общей площадью более 5 млн кв м. По двум домам контракты расторгнуты.

При этом причина отставания вряд ли носит финансовый характер: на 2023 год предусмотрено 1,1 млрд руб. на сиротские квартиры (352 жилое помещение) и 891 млн руб — на служебные (219 жилых помещений). Как напоминает губернатор области Андрей Травников, последние три года объём финансирования соответствующих программ увеличивался.

— Не финансирование является сдерживающим фактором, а не слишком активное стимулирование жилищного строительства на территориях, — считает глава региона. — Потому просьба активизировать эту работу. Программы будут финансироваться. Те, кто строят, будут получать дополнительные лимиты. Хотел бы предупредить, чтобы во время поездок по районам и личных приёмов граждан я бы ни от кого из жителей ваших территорий не слышал, что, якобы область не даёт деньги на квартиры.

В Новосибирске, как следует из доклада мэра Анатолия Локтя, ситуация с сиротским жильём выглядит оптимистичнее, нежели в среднем по региону.

— Закуплено 166 квартир, выдано 173 сертификата, обеспечены 439 сирот. Плановые показатели на этот год — 500 сирот, — говорит глава города. — Считаем, что выполним все эти планы.

По информации Минстроя Новосибирской области, общий плановый объём ввода жилья в 2023 году —2,4 млн (109% к уровню прошлого года). Из них — более 1,5 млн кв м многоквартирного жилья (63%) и 902 тыс кв м индивидуального жилья (36,8%). Нуждающимися в жилье признаны 7,7 тыс сирот, из них право на обеспечение жильём по достижению 1-летнего возраста возникло у 5,3 тыс человек. За последние 5 лет жильём обеспечены 2,8 тыс сирот на общую сумму более 4 млрд руб. В 2022 году жильём обеспечены 655 сирот, в том числе 138 — за счёт реализации жилищных сертификатов. В течение прошлого года осуществлялось строительство 43 домов со служебными квартирами и квартирами для сирот. Введены в эксплуатацию по итогам года 16 домов с 93 квартирами для ирот и 32 служебными квартирами. Кроме того, ещё 36 служебных квартир приобретены на первичном рынке.

Ранее редакция сообщала о внимании к качеству жилья для сирот в районах Новосибирской области.