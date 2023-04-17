Районы срывают графики сдачи домов для детей-сирот и служебного жилья

По разным причинам, по итогам прошлого года, не введены в эксплуатацию 27 домов со служебными квартирами (100 квартир) и квартирами для сирот (137) в Барабинском, Каргатском, Коченёвском, Краснозёрском, Купинском, Куйбышевском, Сузунском, Татарском, Чановском и Черепановском районах. Такие данные в ходе оперативного совещания в региональном правительстве озвучил в своём тематическом докладе министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков. В настоящее время, по информации министра в зоне риска находятся 7 домов на 36 сиротских и 45 служебных квартир.
Всего на стадии строительства в разной степени готовности в Новосибирской области находятся 1156 многоквартирных домов общей площадью более 5 млн кв м. По двум домам контракты расторгнуты.
При этом причина отставания вряд ли носит финансовый характер: на 2023 год предусмотрено 1,1 млрд руб. на сиротские квартиры (352 жилое помещение) и 891 млн руб — на служебные (219 жилых помещений). Как напоминает губернатор области Андрей Травников, последние три года объём финансирования соответствующих программ увеличивался.
— Не финансирование является сдерживающим фактором, а не слишком активное стимулирование жилищного строительства на территориях, — считает глава региона. — Потому просьба активизировать эту работу. Программы будут финансироваться. Те, кто строят, будут получать дополнительные лимиты. Хотел бы предупредить, чтобы во время поездок по районам и личных приёмов граждан я бы ни от кого из жителей ваших территорий не слышал, что, якобы область не даёт деньги на квартиры.
В Новосибирске, как следует из доклада мэра Анатолия Локтя, ситуация с сиротским жильём выглядит оптимистичнее, нежели в среднем по региону.
— Закуплено 166 квартир, выдано 173 сертификата, обеспечены 439 сирот. Плановые показатели на этот год — 500 сирот, — говорит глава города. — Считаем, что выполним все эти планы.
Ранее редакция сообщала о внимании к качеству жилья для сирот в районах Новосибирской области.
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