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Районы срывают графики сдачи домов для детей-сирот и служебного жилья

  • 17/04/2023, 11:02
Автор:
дом для сирот
В правительстве области заявили, что денег на эти цели выделяется достаточно, но районы плохо стимулируют застройщиков.

По разным причинам, по итогам прошлого года, не введены в эксплуатацию 27 домов со служебными квартирами (100 квартир) и квартирами для сирот (137) в Барабинском, Каргатском, Коченёвском, Краснозёрском, Купинском, Куйбышевском, Сузунском, Татарском, Чановском и Черепановском районах. Такие данные в ходе оперативного совещания в региональном правительстве озвучил в своём тематическом докладе министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков. В настоящее время, по информации министра в зоне риска находятся 7 домов на 36 сиротских и 45 служебных квартир.

Сданная прошлой осенью новостройка для детей-сирот дала течь

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Краснозёрский район 1 дом на 13 квартир, Баганский район 13-квартирный дом, Сузунский район— два 9-квартирных дома и один 13-квартирный, Чистоозёрный район 9-квартирный служебный дом, Каргатский район 15-квартирный дом, сообщает глава Минстроя.

Всего на стадии строительства в разной степени готовности в Новосибирской области находятся 1156 многоквартирных домов общей площадью более 5 млн кв м. По двум домам контракты расторгнуты.

При этом причина отставания вряд ли носит финансовый характер: на 2023 год предусмотрено 1,1 млрд руб. на сиротские квартиры (352 жилое помещение) и 891 млн руб на служебные (219 жилых помещений). Как напоминает губернатор области Андрей Травников, последние три года объём финансирования соответствующих программ увеличивался.

Не финансирование является сдерживающим фактором, а не слишком активное стимулирование жилищного строительства на территориях, считает глава региона. Потому просьба активизировать эту работу. Программы будут финансироваться. Те, кто строят, будут получать дополнительные лимиты. Хотел бы предупредить, чтобы во время поездок по районам и личных приёмов граждан я бы ни от кого из жителей ваших территорий не слышал, что, якобы область не даёт деньги на квартиры.

В Новосибирске, как следует из доклада мэра Анатолия Локтя, ситуация с сиротским жильём выглядит оптимистичнее, нежели в среднем по региону.

Закуплено 166 квартир, выдано 173 сертификата, обеспечены 439 сирот. Плановые показатели на этот год 500 сирот, говорит глава города. Считаем, что выполним все эти планы.

Дома для детей-сирот

Застройщик сорвал строительство домов для детей-сирот

По информации Минстроя Новосибирской области, общий плановый объём ввода жилья в 2023 году 2,4 млн (109% к уровню прошлого года). Из них более 1,5 млн кв м многоквартирного жилья (63%) и 902 тыс кв м индивидуального жилья (36,8%). Нуждающимися в жилье признаны 7,7 тыс сирот, из них право на обеспечение жильём по достижению 1-летнего возраста возникло у 5,3 тыс человек. За последние 5 лет жильём обеспечены 2,8 тыс сирот на общую сумму более 4 млрд руб. В 2022 году жильём обеспечены 655 сирот, в том числе 138 за счёт реализации жилищных сертификатов. В течение прошлого года осуществлялось строительство 43 домов со служебными квартирами и квартирами для сирот. Введены в эксплуатацию по итогам года 16 домов с 93 квартирами для ирот и 32 служебными квартирами. Кроме того, ещё 36 служебных квартир приобретены на первичном рынке.

 

Ранее редакция сообщала о внимании к качеству жилья для сирот в районах Новосибирской области.

Фото Минстроя Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирская область

Теги : жилье для детей-сирот Андрей Травников Анатолий Локоть Алексей Колмаков


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