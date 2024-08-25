Школы Новосибирска снова бьют рекорды по количеству первых классов

В одной школе Новосибирска в новом учебном году точно будет 14 первых классов. Об этом сообщил портал мэрии «Новосибирские новости». По данным издания, в школе №217 на улице Виктора Шевелёва в Кировском районе в этом году набрали 14 первых классов — 436 человек. В классах будет до 32 человек. Школа №216 в Плющихинском микрорайоне готовится принять 468 первоклассников в 13 классов с численностью до 36 человек.

Впрочем, рекорд прошлого года в этом побить, возможно, не удастся. На учебный год 2023-2024 года в школе № 215 на Чистой слободе набирали 15 первых классов. В школу было зачислено 515 первоклассников.

Ранее в списке проблемных, с точки зрения наличия мест в школах, представители муниципалитета также называли Дивногорский микрорайон и Новомарусино, Чтобы стабилизировать ситуацию по второй смене, в ближайшие четыре года городу нужно построить около 20 школ.

Напомним, переполненные школы находятся в тех микрорайонах, где было сорвано строительство концессионных образовательных учреждений. К примеру, в Кировском районе должны были появиться две школы. В отношении директора концессионера в мае было возбуждено уголовное дело. Сроки создания объектов пока не понятны, так же как и кто будет их достраивать.

На этом неделе стало известно, что мэрия согласовала с застройщиком в рамках КРТ строительство школы на 1100 мест в Кировском районе на Южно-Чемском жилмассиве. Застройщик спроектирует школу за свой счёт, а после прохождения госэкспертизы бесплатно передаст документы городу для дальнейшего строительства здания, поясняли «Новосибирские новости». Речь идет о том же застройщике, который возводил школу №217.

Напомним, с осени прошло года, по давлением прокуратуры в мэрии Новосибирска перестали выдавать разрешения на строительство застройщикам, если на территории, прилегающей к объектам нет возможности обеспечить жителей местами в школах и детсадах.

Ранее редакция сообщала об увольнении министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова.