Под арест за неуплату алиментов отправили жителя Новосибирской области

10 суток ареста дали жителю Кочковского района Новосибирской области за невыплату алиментов.

— 39-летний мужчина длительное время уклоняется от исполнения обязательств перед несовершеннолетней дочерью, — говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.

Требования пристава об уплате алиментов должник игнорировал. После того как его привлекли к ответственности в очередной раз, он начал скрываться. Сейчас правоохранители объявили его в розыск.

Недавно он был задержан. В отношении него составили административный протокол, который направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

Суд назначил мужчине наказание в виде административного ареста.

Ранее редакция сообщала о том, что алиментщик выплатил ребенку 1,2 миллион рублей в Новосибирске.