Под арест за неуплату алиментов отправили жителя Новосибирской области

10 суток ареста дали жителю Кочковского района Новосибирской области за невыплату алиментов.
— 39-летний мужчина длительное время уклоняется от исполнения обязательств перед несовершеннолетней дочерью, — говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.
Требования пристава об уплате алиментов должник игнорировал. После того как его привлекли к ответственности в очередной раз, он начал скрываться. Сейчас правоохранители объявили его в розыск.
Недавно он был задержан. В отношении него составили административный протокол, который направили в суд для дальнейшего рассмотрения.
Суд назначил мужчине наказание в виде административного ареста.
Ранее редакция сообщала о том, что алиментщик выплатил ребенку 1,2 миллион рублей в Новосибирске.
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