Под национализацию в Новосибирской области попадают сотни предприятий

В России продолжается процесс национализации предприятий и компаний. Одним из резонансных стал переход аэропорта Домодедово под управление Росавиации по решению Генпрокуратуры. В ведомстве указали, что стратегический объект незаконно оказался в зависимости лиц с гражданствами других стран.

Согласно российскому законодательству, в рамках контрсанкционного регулирования был введен ряд особых экономических мер — ограничений для иностранных компаний. Основным критерием для их применения является регистрация иностранной компании в «недружественной» юрисдикции или нахождение под контролем лица — гражданина «недружественного» государства.

— Иностранным инвестором может быть как физическое, так и юридическое лицо, включая организации под контролем иностранцев, граждан РФ с двойным гражданством или видом на жительство за рубежом, а также иностранные государства, международные организации и иностранные агенты. В Новосибирской области сотни компаний, владельцы которых относятся к указанным категориям, — рассказала BFM-Новосибирск управляющий партнёр юридической консалтинговой компании «Юсконсалт», налоговый консультант Евгения Бондаренко.

По ее словам, в зоне интересов госорганов в первую очередь могут оказаться те, кто уехал из России после февраля 2022 года, перевозил бизнес, получал вид на жительство, открывал счета за рубежом.

К категории «стратегических» относятся: ядерная и радиационная деятельность, криптографическая деятельность, военная техника и вооружение, авиационная и космическая деятельность, СМИ, естественные монополии и доминирующие позиции, транспортная безопасность, энергетика, а также геологическое изучение недр федерального значения, операторы электронных площадок госзакупок и др.

Генпрокуратура уже потребовала отдать государству ООО «Газпром нефтехим Салават», АО «Макфа», автодилера «Рольф», АО «Метахолдинг» и др.

Ранее редакция сообщала, что акции «единорога» из Новосибирска — компании OCSiAl — «заморозили» в Лондоне.