Проверки на предмет иностранного влияния ожидают во всех аэропортах

Иностранное влияние

Аэропорт Домодедово перешел под управление Росавиации. Такое решение 1 февраля 2025 года принял московский Арбитражный суд по иску Генпрокуратуры. Кроме того, руководству авиагавани запрещено останавливать её работу, принимать решения и отчуждать активы компаний группы «Домодедово» (входит более 20 юрлиц), а также открывать новые счета.

За несколько дней до этого, 29 января, в рамках обеспечительных мер суд вынес решение об аресте имущества группы «Домодедово», а также акций и долей в юрлицах, принадлежащих бизнесмену Дмитрию Каменщику и бывшему председателю Наблюдательного совета аэропорта Валерию Когану. Следующее заседание по делу состоится в конце февраля.

Согласно иску Генпрокуратуры, стратегический объект незаконно оказался в зависимости лиц с гражданствами других стран: у Дмитрия Каменщика, помимо российского, имеются гражданства Турции и ОАЭ, у Валерия Когана — гражданство Израиля. В ведомстве считают, что это ухудшает финансовое положение аэропорта.

30 января Минтранс РФ обратился в Арбитражный суд Подмосковья с требованием приостановить корпоративные права иностранных компаний TPS Avia Holding Inc и Sandy Investments Ltd в отношении ООО «Международная компания „ТПС Авиа Холдинг ЛТД“», под контролем которых находится аэропорт Шереметьево. Решение по иску на сегодняшний день пока не принято.

Проверки продолжатся

Управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков не исключает, что в ближайшее время проверки пройдут во всех крупных российских аэропортах, в том числе в Новосибирске.

— Я не вижу видимых причин для возникновения претензий к собственникам аэропорта «Толмачево», как и других сибирских воздушных гаваней, — констатировал при этом он.

Эксперт добавил, что не видит и рисков для дальнейшей реализации инвестиционного проекта по расширению новосибирского аэропорта.

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов тоже говорит о том, что проверки аэропортов продолжатся. Однако он подчеркивает, что причины проверок могут быть разными. В одних случаях это стандартная проверка работы воздушной гавани, соблюдения в ней различных норм и правил, прав пассажиров и работников, в другом случае — может быть связано с выполнением мер, установленных для данной отрасли.

— Государство установило правила деятельности для аэропортов и их владельцев и требует их исполнения, одно из условий — это отечественная юрисдикция собственников актива и понятно, что государство будет требовать это от собственников в условиях внешних ограничений, — считает эксперт.

Дмитрий Баранов сомневается, что результаты продажи всех аэропортов страны будут подвергнуты сомнению, но не исключает, что реализация каких-то активов может быть оспорена государством.

При этом он отметил, что реализация инвестиционных проектов в аэропортах, скорее всего, продолжится, хотя их сроки могут увеличиться.

— Собственники этих активов постараются получить дополнительные гарантии от государства, что к ним нет претензий и они могут продолжать работу, не рискуя лишиться этих активов, кроме того, это может привести к увеличению стоимости инвестиционных проектов в аэропортах, — говорит Баранов.

Напомним, с февраля 2022 года в рамках контрсанкционного регулирования в России был введен ряд особых экономических мер — ограничений для иностранных компаний. Основным критерием для их применения является регистрация иностранной компании в «недружественной» юрисдикции или нахождение под контролем лица — гражданина «недружественного» государства.

Кто владеет аэропортом Толмачево

По данным сервиса Контур.Фокус, держателем реестра акционеров новосибирского аэропорта АО «Аэропорт Толмачево» является ЗАО «Новый регистратор».

Собственниками авиагавани являются два ООО, зарегистрированных в 2023 году в калининградском офшоре на острове Октябрьском: почти 100% долей принадлежат международной компании ООО «Ти.Эс.Транс Сайбириа Ко» с уставным капиталом 373,9 млн рублей. Владельцем менее 0,1% долей аэропорта является международная компания ООО «Легнитон» с уставным капиталом в 10 млн рублей. В ЕГРЮЛ для акционерных обществ указываются сведения о единственном акционере ООО «Новапорт Холдинг».

В сеть аэропортов «Новапорта» помимо Новосибирска владеет пакетами акций еще 20 аэропортов в различных российских городах (Тюмень, Челябинск, Минеральные Воды, Владикавказ, Томск, Кемерово, Мурманск, Калининград, Барнаул и Ставрополь и другие). ООО «Новапорт Холдинг» (ранее ООО «Новапорт»), создано в феврале 2014 года. Уставной капитал компании на 24 ноября 2024 года составляет 7,7 млрд рублей. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управлению. Выручка «Новапорт» за 2023 год составила 630,4 млн рублей (в 2022 году — 579,2 млн рублей), чистая прибыль — 9,2 млрд рублей (в 2022 году — 6,8 млрд рублей).

В Новосибирске «Новапорт» с 2019 года реализует масштабный инвестиционный проект по модернизации терминала, который увеличит пропускную способность воздушной гавани в несколько раз.

Кроме того, в планах реконструкция первой взлетно-посадочной полосы (ВПП). Работы должны начаться в 2028 году, их стоимость на 2023 год оценивалась более чем в 30 млрд рублей.

В ноябре 2024 года депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Жуков сообщал, что в федеральном бюджете на ближайшие три года на реконструкцию аэропорта Толмачёво предусмотрены 9 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что генеральным директором аэропорта Толмачево стал Константин Фуряев. Евгений Янкилевич возглавил ООО «Новапорт Холдинг». Он возглавлял воздушную гавань с 2012 года.