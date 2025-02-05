Рекламодателям

Проверки на предмет иностранного влияния ожидают во всех аэропортах

  • 05/02/2025, 09:00
Автор: Оксана Мочалова
Проверки на предмет иностранного влияния ожидают во всех аэропортах
Государство четко дало понять, что одно из условий игры — отечественная юрисдикция собственников актива

Иностранное влияние

Аэропорт Домодедово перешел под управление Росавиации. Такое решение 1 февраля 2025 года принял московский Арбитражный суд по иску Генпрокуратуры. Кроме того, руководству авиагавани запрещено останавливать её работу, принимать решения и отчуждать активы компаний группы «Домодедово» (входит более 20 юрлиц), а также открывать новые счета.

За несколько дней до этого, 29 января, в рамках обеспечительных мер суд вынес решение об аресте имущества группы «Домодедово», а также акций и долей в юрлицах, принадлежащих бизнесмену Дмитрию Каменщику и бывшему председателю Наблюдательного совета аэропорта Валерию Когану. Следующее заседание по делу состоится в конце февраля.

Согласно иску Генпрокуратуры, стратегический объект незаконно оказался в зависимости лиц с гражданствами других стран: у Дмитрия Каменщика, помимо российского, имеются гражданства Турции и ОАЭ, у Валерия Когана — гражданство Израиля. В ведомстве считают, что это ухудшает финансовое положение аэропорта.

30 января Минтранс РФ обратился в Арбитражный суд Подмосковья с требованием приостановить корпоративные права иностранных компаний TPS Avia Holding Inc и Sandy Investments Ltd в отношении ООО «Международная компания „ТПС Авиа Холдинг ЛТД“», под контролем которых находится аэропорт Шереметьево. Решение по иску на сегодняшний день пока не принято.

Проверки продолжатся

Управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков не исключает, что в ближайшее время проверки пройдут во всех крупных российских аэропортах, в том числе в Новосибирске.

— Я не вижу видимых причин для возникновения претензий к собственникам аэропорта «Толмачево», как и других сибирских воздушных гаваней, — констатировал при этом он.

Эксперт добавил, что не видит и рисков для дальнейшей реализации инвестиционного проекта по расширению новосибирского аэропорта.

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов тоже говорит о том, что проверки аэропортов продолжатся. Однако он подчеркивает, что причины проверок могут быть разными. В одних случаях это стандартная проверка работы воздушной гавани, соблюдения в ней различных норм и правил, прав пассажиров и работников, в другом случае — может быть связано с выполнением мер, установленных для данной отрасли.

— Государство установило правила деятельности для аэропортов и их владельцев и требует их исполнения, одно из условий — это отечественная юрисдикция собственников актива и понятно, что государство будет требовать это от собственников в условиях внешних ограничений, — считает эксперт.

Дмитрий Баранов сомневается, что результаты продажи всех аэропортов страны будут подвергнуты сомнению, но не исключает, что реализация каких-то активов может быть оспорена государством.

При этом он отметил, что реализация инвестиционных проектов в аэропортах, скорее всего, продолжится, хотя их сроки могут увеличиться.

— Собственники этих активов постараются получить дополнительные гарантии от государства, что к ним нет претензий и они могут продолжать работу, не рискуя лишиться этих активов, кроме того, это может привести к увеличению стоимости инвестиционных проектов в аэропортах, — говорит Баранов.

Напомним, с февраля 2022 года в рамках контрсанкционного регулирования в России был введен ряд особых экономических мер — ограничений для иностранных компаний.  Основным критерием для их применения является регистрация иностранной компании в «недружественной» юрисдикции или нахождение под контролем лица — гражданина «недружественного» государства.

Кто владеет  аэропортом Толмачево

По данным сервиса Контур.Фокус, держателем реестра акционеров новосибирского аэропорта АО «Аэропорт Толмачево» является ЗАО «Новый регистратор».

Собственниками авиагавани являются два ООО, зарегистрированных в 2023 году в калининградском офшоре на острове Октябрьском: почти 100% долей принадлежат международной компании ООО «Ти.Эс.Транс Сайбириа Ко» с уставным капиталом 373,9 млн рублей. Владельцем менее 0,1% долей аэропорта является международная компания ООО «Легнитон» с уставным капиталом в 10 млн рублей. В ЕГРЮЛ для акционерных обществ указываются сведения о единственном акционере ООО «Новапорт Холдинг».

В сеть аэропортов «Новапорта» помимо Новосибирска владеет пакетами акций еще 20 аэропортов в различных российских городах (Тюмень, Челябинск, Минеральные Воды, Владикавказ, Томск, Кемерово, Мурманск, Калининград, Барнаул и Ставрополь и другие). ООО «Новапорт Холдинг» (ранее ООО «Новапорт»), создано в феврале 2014 года. Уставной капитал компании на 24 ноября 2024 года составляет 7,7 млрд рублей. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управлению. Выручка «Новапорт» за 2023 год составила 630,4 млн рублей (в 2022 году — 579,2 млн рублей), чистая прибыль — 9,2 млрд рублей (в 2022 году — 6,8 млрд рублей).

В Новосибирске «Новапорт» с 2019 года реализует масштабный инвестиционный проект по модернизации терминала, который увеличит пропускную способность воздушной гавани в несколько раз.

Кроме того, в планах реконструкция первой взлетно-посадочной полосы (ВПП). Работы должны начаться в 2028 году, их стоимость на 2023 год оценивалась более чем в 30 млрд рублей.

В ноябре 2024 года депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Жуков сообщал, что в федеральном бюджете на ближайшие три года на реконструкцию аэропорта Толмачёво предусмотрены 9 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что генеральным директором аэропорта Толмачево стал Константин Фуряев. Евгений Янкилевич возглавил ООО «Новапорт Холдинг». Он возглавлял воздушную гавань с 2012 года. 

Фото редакции Infopro54, автор- Геннадий Мочалов

22

Рубрики : Власть Бизнес Транспорт

Регионы: Сибирь Новосибирская область

Теги : проверка аэропорт


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Антон Канунников: Более 150 тысяч российских семей просрочили выплаты по ипотеке на 90 дней

Антон Канунников: Более 150 тысяч российских семей просрочили выплаты по ипотеке на 90 дней

На помощь этой категории заемщиков направлен новый федеральный закон о банкротстве физлиц
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Проверки на предмет иностранного влияния ожидают во всех аэропортах
5/02/25 9:00
Бизнес Власть Транспорт
Субсидиарную ответственность «Дяди Дёнера» разделили на троих
4/02/25 19:00
Бизнес Финансы
Доля крупнейших новосибирских компаний в налоговых платежах размывается
4/02/25 18:00
Бизнес Власть Финансы
Нефтеперерабатывающий завод продают за 110 миллионов рублей под Новосибирском
4/02/25 17:45
Бизнес
В Новосибирске отремонтируют 12 километров контактной сети трамваев и троллейбусов
4/02/25 17:30
Власть Общество Транспорт
Жители Ключ-Камышенского плато жалуются на перегруженный общественный транспорт
4/02/25 17:00
Власть Общество Транспорт
Поликлиника, построенная по нацпроекту в городе Обь, готова принимать пациентов
4/02/25 16:58
Власть
Четыре платные парковки появятся в центре Новосибирска
4/02/25 16:30
Бизнес Власть Общество
Идея об увеличении бесплатного времени на парковке одобрена мэром Новосибирска
4/02/25 16:23
Власть
Глава Союза отцов Майоров требует отменить концерт Арбениной в Новосибирске
4/02/25 16:00
Общество
Власти обратились в полицию из-за снегоотвала у дендропарка в Новосибирске
4/02/25 15:30
Общество Право&Порядок
Андрей Панферов продолжит совершенствовать законы в статусе бизнес-омбудсмена
4/02/25 15:00
Бизнес Власть Отставки и назначения
Из плена, благодаря омбудсмену, за год вернулись 18 новосибирцев
4/02/25 14:30
Власть Общество
Бешенство обнаружили еще в двух поселках Новосибирской области
4/02/25 13:30
Общество
Юбилейный турнир Локоволей прошел в Новосибирске
4/02/25 13:20
Спорт
Объем вкладов на душу населения в Новосибирской области вырос на 22%
4/02/25 13:00
Общество Финансы
В «Новосибирскавтодоре» сменился генеральный директор
4/02/25 12:30
Бизнес Отставки и назначения
Кикшеринговая компания готова предоставить самокаты полиции Новосибирска
4/02/25 12:15
Власть Общество
Русфонд собирает средства на лечение 4-летней девочки с диагнозом ДЦП
4/02/25 12:05
Общество
В Новосибирске борются с «черными» агентами через муниципальный контракт
4/02/25 12:00
Бизнес Власть Общество
Популярное
Пять человек погибли в жёстком ДТП на трассе в Новосибирской области
4/02/25 15:15
В Новосибирске судят создателя канала «Синий кит»
4/02/25 14:00
Суд арестовал пенсионера, набросившегося с мачете на попутчиков в поезде под Новосибирском
4/02/25 11:30
График получения пенсий и пособий изменился в феврале в Новосибирске
3/02/25 18:15
Мужчина устроил дебош на АЗС в Новосибирске
3/02/25 15:30
Новосибирец переел хурмы и попал на операционный стол
31/01/25 16:00
Новости компаний
Банк Уралсиб расширил возможности мобильного банка для бизнеса
5/02/25 9:05
Банк Уралсиб вошел в Топ-50 самых заметных компаний в российских СМИ в 2024 году
4/02/25 9:10
Банк Уралсиб предлагает банковскую гарантию в обеспечение таможенных и налоговых обязательств
3/02/25 9:06
«Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-10 бесплатных карт с кешбэком и процентом на остаток
31/01/25 9:05
В 2024 году робот-информатор новосибирских энергетиков принял более 800 звонков
30/01/25 12:28
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 самых заметных банков в СМИ в 2024 году
30/01/25 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска