К экс-чиновнику мэрии Новосибирска Георгию Жигульскому пришли следователи

В отношении экс-главы департамента имущества мэрии Новосибирска проводятся следственные действия. По информации источника редакции в органах власти, «уголовное дело связано с коррупционным преступлением». О каком конкретно преступлении идет речь он не уточнил.

— В отношении Жигульского проводятся следственные действия. Статуса у него пока нет, — пояснил собеседник редакции.

Ряд СМИ Новосибирска, со ссылкой на свои источники, сообщили, что экс-чиновник задержан.

Напомним, Георгий Жугулский ушел из мэрии Новосибирска по собственному желанию в мае 2024 года. Он стал одним из первых чиновником «Команды Локтя» ушедших после избрания на должность градоначальника Максима Кудрявцева.

Жигульский пришел в мэрию Новосибирска в 2014 году. Вначале был замруководителя департамента промышленности и инновации, а затем возглавил департамент имущества.

К департаменту было много вопросов у депутатов горсовета и общественности. В частности, речь шла о задолженности застройщиков по аренде земли, о продаже участка в сквере на Димакова, а также об акционировании муниципальных предприятий.

Ранее у следователей возникли вопросы к руководителям еще двух департаментов мэрии: транспортному – Константину Васильеву и его заму Олесе Богомазовой, а также к руководителю департамента инвестиций Виталию Витухину.

Ранее редакция сообщала о том, что кто из новосибирских чиновников угодил за решётку в 2024 году.