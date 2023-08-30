«Технопром-2023» усилил практическую роль для развития Новосибирской области

Заместитель убернатора Ирина Мануйлова рассказала о подписанных соглашениях и инновационных проектах форума.

Так, важными стали соглашения, направленные на создание селекционного центра семеноводства, строительство новых спортивных объектов, реализацию совместных проектов компаний в области промышленных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и многие другие.

Более 15 000 очных участников и в разы больше пользователей онлайн из 40 стран мира и 83 региона России приняли участие в работе 223 мероприятий: пленарных заседаний, круглых столов, стратегических сессий, панельных дискуссий, экспертных панелей. Программа форума была разделена на 10 треков: «Цифровые технологии, искусственный интеллект», «Ядерно-инновационные технологии», «Новые материалы», «Энергетика (передача, накопление)», «Высокотехнологичное здравоохранение», «Аэрокосмические технологии», «Агробиотехнологии и генетика», «Экология и климат», «Приборостроение, станкостроение», «Малотоннажная химия, нефтехимия и катализаторы».

Участие в форуме приняли более 1 100 экспертов, выступивших в качестве спикеров и модераторов дискуссий (968 оффлайн спикеров, 231 онлайн спикер). Впервые в павильоне пленарных заседаний, кроме сцены, расположились презентационные панели Новосибирской, Томской, Тюменской, Челябинской областей и республики Башкортостан. Представили свои регионы Губернаторы Иркутской, Томской и Тюменской областей. Форум посетили делегаты из Белоруссии, Ирана, Бразилии, КНР, ОАЭ, Саудовской Аравии, Азербайджана, Бахрейна, Египта, Киргизии, Мали, Мьянмы, Судана, Туниса, Узбекистана, Чада и других стран. Всего – около 200 очных иностранных гостей. В том числе, из Республики Беларусь — 53 человек, 35 – из Китая, 28 – из Сенегала, по 10 участников – Казахстан и Германия.

На выставке, проходившей в рамках форума было расположено 17 индивидуальных стендов. Самые крупные из них – стенды Министерства высшего образования и науки РФ, Сибирской венчурной ярмарки, Нижегородского НОЦ, Новосибирской области, Республики Беларусь, а также лидеров научно-технологического развития региона и страны СКИФ, ИЯФ, СибБИО НОЦ, кампуса НГУ, Архипелага. Всего на выставке были представлены более 230 компаний и проектов.