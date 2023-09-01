Посадка цветов в сентябре 2023

Осенние посадки очень популярны среди садоводов и огородников, так как в естественной среде дикие растения именно так и размножаются: в конце лета или в разгар осени полностью созревают семена, падают, прикапываются землей или опавшей листвой, травой, зимуют, и уже по весне активно начинают расти.

Кроме того, в осенней посадке цветов таится масса преимуществ. Например, посаженые осенью растения взойдут раньше всех остальных, как только первое тепло начнет согревать почву. Также при осенних посадках у садоводов гораздо больше времени и более благоприятные условия: нет весеннего таяния воды, земля сухая, можно, не торопясь, выбрать место для перекопки почвы, внесения удобрений, самой посадки.

Однако существует у осенних подсадок и ряд недостатков:

ошибки в расчётах точного времени наступления холодов . Если они наступят рано, растение не успеет укорениться. Если заморозки припозднятся, растение может пойти в рост и молодые стебли погибнут.

. Если они наступят рано, растение не успеет укорениться. Если заморозки припозднятся, растение может пойти в рост и молодые стебли погибнут. существует риск не рассчитать глубину залегания семян. Как следствие, они вымерзнут. Поэтому для каждого отдельного растения нужно точно знать срок, необходимый для его укоренения (обычно это месяц), на какую глубину сажать семена, корни, саженцы.

Эксперты советуют, для перестраховки посадки на зиму замульчировать — перегноем, компостом, лапником, сеном или другим материалом.

Посадка луковичных цветов в сентябре 2023

В первой половине сентября сажают такие цветы, как астильбы, пролески, крокусы, подснежники, мускари, хионодоксы, нарциссы, фрезии, пушкинии, белоцветник, рудбекии, сциллы, флоксы, рябчики.

Во второй половине месяца приходит черёд посадки таких цветов, как тюльпаны, лилии, лилейники, гиацинты.

Посадка многолетников в сентябре 2023

Многие многолетние цветы сажают именно осенью, так как они растут и развиваются гораздо дольше. Если посадить в апреле-мае, то цветения в этом же году можно так и не увидеть, а вот высаженные осенью, на следующий год уже начнут цвести и украшать сад своей разноцветной красотой.

В сентябре сажают: незабудки, наперстянки, маргаритки, шток-розы, анютины глазки, астильбы, хосты, ирисы, флоксы, гайлардии, рудбекии, пионы.

Посадка цветов семенами в сентябре 2023

В сентябре необходимо это делать, чтобы семена прошли необходимую и естественную стратификацию холодом, и сразу после наступления благоприятной погоды весной, проросли и пошли в рост.

К цветам, которые можно посадить семенами в сентябре, относятся: аквилегия, астры, васильки, годеция, гипсофила, гвоздика, дельфиниум, иберис, календула, кларкия, космея, купальница, лаватера, лаванда, львиный зев, мальва, морозник, нигелла, примула, пионы, рудбекия, синеголовник, флоксы, хризантемы, эшшольция и другие.

Помните, что сажать все растения по одной схеме — плохая идея. Некоторые нужно сажать в конце лета или в сентябре, а другие — только весной или даже в конце мая, когда установилась стабильно тёплая температура воздуха.

Стоит внимательно выбирать место для посадки цветов, так как одни предпочитают тень или полутень, а другие будут здоровыми и красивыми только на освещенных участках, полностью открытых для солнца. Так, в полутени отлично произрастают: аквилегия и горечавка, а вот полевые васильки, дельфиниум, космея в полутени будут чувствовать себя плохо, для них необходимо выбирать только солнечные участки.

Вместе с тем значительно отличаться могут и способы посадки растений. Одним необходимо небольшое прикапывания, другие, наоборот, должны сидеть глубоко, а третьи нуждаются в хорошем удобрении, четвёртые же можно посадить в обычную землю и просто вовремя поливать.

Ранее редакция публиковала Лунный календарь цветовода на сентябрь 2023.