Скончался бывший главный внештатный психотерапевт Новосибирской области Владимир Завьялов

В Новосибирске скончался бывший главный внештатный психотерапевт Новосибирской области, а также доктор медицинский наук Владимир Завьялов. Он ушел из жизни ночью 30 сентября. Причины смерти знаменитого врача неизвестны.

Владимир Завьялов родился в Омске 6 февраля 1948 года. В 1973 году окончил Новосибирский медицинский институт.

В 1990 году Завьялов прошёл обучение в США, Миннесота, в реабилитационном центре при госпитале Св. Марии, где изучал миннесотскую модель лечения химических зависимостей.

В 1998 году Завьялов открыл кафедру психотерапии и психологического консультирования в Новосибирском государственно медицинском университете.

Похороны известного психиатра пройдут 6 октября.

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