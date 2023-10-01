Новые камеры фиксации нарушений ПДД поставят в Новосибирске

7 новых комплексов фиксации нарушений ПДД планируют установить в Новосибирске. Комплексы будут установлены на Красном проспекте. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена — 4,9 млн руб.

Камеры появятся в районе домов №№ 13,15, 22, 33, 41 и 48 на Красном проспекте. Комплексы будут снабжены видеодатчиками, инфракрасной подсветкой и другим оборудованием.

Комплексы фотовидеофиксации будут отслеживать движение автомобилей по полосе, предназначенной для общественного транспорта, не пристегнутые ремни безопасности у водителей и пассажиров и другие нарушения ПДД.

Напомним, что в Новосибирске установят камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД за 26,4 млн рублей. Установка камер должна быть завершена с 1 января по 28 февраля 2024 года. Первую камеру установят на пересечении Вокзальной магистрали и улицы Сибирской. Комплекс будет следить за проспектом Димитрова, улицами Ленина и Сибирская. Вторую камеру планируется поставить на перекрестке улицы Красина и проспекта Дзержинского. Под надзор данной камеры попадут улицы Гоголя, Промышленная, Шекспира и парк «Берёзовая роща».

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