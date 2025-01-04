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Под Новосибирском сгорело придорожное кафе

  • 04/01/2025, 15:00
Автор: Юлия Данилова
Под Новосибирском сгорело придорожное кафе

Сегодня утром произошел пожар в здании общественного питания, которое расположено на трассе в селе Кочки. По данным МЧС, площадь пожара составила около 90 квадратных метров, кровля в результате пожара обрушилась.

Четверо работников кафе успели эвакуироваться из горящего здания. В настоящее время продолжается ликвидация последствий пожара и разбор завалов.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования на вводе в здание. Сотрудники ведомства проведут проверку соблюдения требований пожарной безопасности и охране труда в заведении кафе. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Стоит отметить, что за сутки 3 января сотрудники МЧС потушили 8 пожаров; ликвидировали последствия 10 ДТП. В частности, 4 января утром при столкновении двух грузовиков и одного кроссовера помощь сотрудников МЧС России потребовалась пострадавшим. ДТП произошло в районе села Сокур Мошковского района. Пассажирка легкового автомобиля погибла, водитель, управлявший им, получил травмы. Пожарные деблокировали его из поврежденной машины и передали медикам.

Ранее редакция сообщала о том, что половина погибших в пожарах в 2024 году новосибирцев была в алкогольном опьянении

Фото пресс-службы МЧС Новосибирской области.

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Рубрики : Происшествия Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : пожар МЧС кафе


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