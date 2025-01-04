Отмена «обхода ЕГЭ» охладит интерес школьников Новосибирска к колледжам

В Госдуме обсуждают законопроект, запрещающий ученикам колледжей поступать в вуз без ЕГЭ, если выбранное направление не соответствует тому, что они изучали в средне-специальном учебном заведении. Не секрет, что многие школьники последние годы поступают в среднеспециальные учебные заведения, чтобы не сдавать ЕГЭ. При этом после колледжа молодые люди поступают в любой вуз после сдачи внутреннего экзамена.

Проректор по внешним связям НГУЭУ Владимир Ромашин приветствует нововведение, которое инициирует законодатели, так как считает, что принятие этого законопроекта упорядочит процесс поступления для студентов.

— Действующая система является лазейкой, позволяющей молодым людям уходить от сдачи ЕГЭ. Это работает, когда с «экономики» в колледже студент переходит на «экономику» в вузе. Я, как педагог, считаю, что человеку было бы целесообразно поступательно развиваться в сфере, которую он выбрал. К примеру, если человек учился в колледже на повара, а к нам приходит для получения высшего образования на «экономику», то насколько это уместно? Я не вижу здесь дальнейшего совершенствования и развития его карьеры, — комментирует Ромашин.

Он не исключает, что в случае принятия законопроекта количество студентов в колледжах Новосибирской области сократится. Но качество их образования при этом улучшится, уверен эксперт.

Корреспондент редакции Infopro54 поинтересовался, какова вероятность того, что студенты колледжей, большинству из которых на момент поступления исполняется 14-15 лет, в этом возрастет смогут грамотно определиться с профилем деятельности, что им будет интересен в будущем.

— В подростковом возрасте это действительно сделать очень сложно. А в современных экономических и демографических условиях в принципе невозможно. С одной стороны, на рынке очень быстро происходят изменения, с другой — современные дети созревают гораздо позже, чем поколение Х. Однако мы видим, что государство и система образования это тоже понимают, поэтому создаются различные ресурсы, позволяющие подросткам погрузится в будущую профессиональную сферу со школьной скамьи, — пояснил собеседник Infopro54.

По его словам, НГУЭУ регулярно организует для студентов и школьников экскурсии на различные предприятия. С прошлого учебного года вуз запустил профильные классы на базе 10-й гимназии, где школьники с 10 класса погружаются в профессиональную среду. На сегодняшний день выяснилось, что погружение нужно начинать с 7-8 класса.

— Сейчас мы выстраиваем систему непрерывного самоопределения, в ее рамках тестируем школьников, знакомим их с будущими профессиями, которые они могут выбрать, предлагаем им использовать искусственный интеллект, принять участие в олимпиадах, форумах. Я уверен, сейчас и школы, и родители, и вузы должны делать ставку на более осознанную работу с подростками, чтобы они уже в 9 классе понимали и ориентировались, куда пойдут учиться после школы, — пояснил Владимир Ромашин.

Напомним, в 2024/2025 учебном году в колледжи Новосибирской области были поданы 57 000 заявлений от выпускников школ. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Заполняемость учреждений профобразования в новом учебном году составила 110%. От 40 до 60% выпускников школ в нашем регионе выбирают среднее профессиональное образование, отмечала глава Минобра Мария Жафярова.

Ранее редакция сообщала о том, что IT-компании обязали участвовать в подготовке кадров для отрасли в Новосибирске.