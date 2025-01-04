В парках Новосибирска запретили кататься на горках

4 января по погодным условиям закрыты горки в парках: «Затулинский», «имени С.М. Кирова», «Березовая роща», «Центральный», говорится в сообщении дирекции городских парков Новосибирска.

Как уточнят в мэрии, запрет связан с резким потеплением. На улицах Новосибирска лужи и лед на горках тает.

— Как хорошо, что вчера успели покататься, — пишут горожане в ответ на сообщение.

Стоит отметить, что вчера в Новосибирске была пурга и сильный ветер. На улице Сибиряков Гвардейцев порывом ветра вырвало элемент балконного остекления. Об этом сообщила пресс-служба МАСС.

Кроме того, из-за сильного снегопада вчера в области временно ограничивали движение по некоторым трассам. Сегодня министр транспорта региона Анатолий Костылевский проверил уборку снега на дороге из Новосибирска до Колывани и в сторону Томска, которая популярна в зимние праздники.

Ранее редакция сообщала о том, что Рождество в Новосибирске будет теплым.