В парках Новосибирска запретили кататься на горках

4 января по погодным условиям закрыты горки в парках: «Затулинский», «имени С.М. Кирова», «Березовая роща», «Центральный», говорится в сообщении дирекции городских парков Новосибирска.
Как уточнят в мэрии, запрет связан с резким потеплением. На улицах Новосибирска лужи и лед на горках тает.
— Как хорошо, что вчера успели покататься, — пишут горожане в ответ на сообщение.
Стоит отметить, что вчера в Новосибирске была пурга и сильный ветер. На улице Сибиряков Гвардейцев порывом ветра вырвало элемент балконного остекления. Об этом сообщила пресс-служба МАСС.
Кроме того, из-за сильного снегопада вчера в области временно ограничивали движение по некоторым трассам. Сегодня министр транспорта региона Анатолий Костылевский проверил уборку снега на дороге из Новосибирска до Колывани и в сторону Томска, которая популярна в зимние праздники.
Ранее редакция сообщала о том, что Рождество в Новосибирске будет теплым.
Фото базовое — дирекции городских парков Новосибирска, внутри текста – пресс-службы МАСС и минтранса области.
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