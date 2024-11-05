Под Новосибирском столкнулись легковушка и трактор

В Маслянинском районе произошло смертельное ДТП между легковушкой и трактором. Один человек погиб, трое получили травмы.
Утром 44-летний водитель Nissan Wingroad, двигаясь по дороге «Черепаново – Маслянино», столкнулся с трактором К-746М, который поворачивал налево.
— В результате произошедшего от полученных травм скончался мужчина-пассажир 1985 года рождения, водитель Nissan и две женщины 1983 и 1991 года рождения травмированы, — говорится в сообщении Госавтоинспекции Новосибирской области.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее редакция сообщала о том, что пенсионер на иномарке погиб, влетев в КАМАЗ, под Новосибирском.
Источник фото: Госавтоинспекция Новосибирской области
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