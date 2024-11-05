Под Новосибирском столкнулись легковушка и трактор

В Маслянинском районе произошло смертельное ДТП между легковушкой и трактором. Один человек погиб, трое получили травмы.

Утром 44-летний водитель Nissan Wingroad, двигаясь по дороге «Черепаново – Маслянино», столкнулся с трактором К-746М, который поворачивал налево.

— В результате произошедшего от полученных травм скончался мужчина-пассажир 1985 года рождения, водитель Nissan и две женщины 1983 и 1991 года рождения травмированы, — говорится в сообщении Госавтоинспекции Новосибирской области.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства случившегося выясняются.

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