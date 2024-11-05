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В Новосибирске растет интерес к покупке старинных домов

  • 05/11/2024, 18:30
В Новосибирске растет интерес к покупке старинных домов
Хотя такое жилье требует серьезных финансовых вложений и предусматривает ограничения в эксплуатации

В активно застраивающемся Новосибирске сохранилось немало старинных домов, хранящих культурное и архитектурное наследие города. И чем старше объект недвижимости, тем больше к нему интерес со стороны потенциальных покупателей.

Архитектор Игорь Поповский рассказал корреспонденту Om1 Новосибирск Роману Софину, какие районы Новосибирска особенно интересны с точки зрения исторического наследия и в чем заключаются особенности покупки жилья в старых домах города.

— В Новосибирске несколько районов могут похвастаться старинной застройкой, — пояснил Игорь Поповский. — Прежде всего, это улица Коммунистическая, где можно увидеть здания, которые строились с начала XX века. Там много купеческих домов с характерной кирпичной кладкой, есть и смешанные дома с деревянными элементами.

Эта уникальная улица олицетворяет собой богатую историю нашего города и может стать наглядным пособием по архитектуре начала прошлого века.

Поповский отметил, что улица Коммунистическая — это одно из самых плотных скоплений исторических зданий, включающих как жилые дома, так и старинные особняки.

При этом, застройка середины XX века наглядно представлена, как на левом берегу — это так называемый Соцгород, так и на правом — улицы Мира и Богдана Хмельницкого. Поповский рассказал, что большинство этих домов находятся в аварийном состоянии и подлежат сносу.

— В основном на левом берегу расположены бывшие бараки, которые строились после революции и во время войны. В рамках программы по расселению ветхого жилья их поэтапно сносят, — добавил он.

Несмотря на видимую ветхость этих зданий, стоимость квартир в исторических объектах нередко превышает цены на новостройки. Высокую цену формирует, как их центральное расположение, так и уникальная архитектурная ценность.

— Это для покупателей, которые ценят высокие потолки, старинные фасады и внутренние архитектурные элементы, — отметил Поповский. — Однако важно понимать, что содержание таких объектов обходится дороже.

Например, деревянные перекрытия старинных домов требуют регулярного ухода и могут представлять опасность в случае пожара, уточнил архитектор, уточнил архитектор. К тому же, собственники исторического жилья сталкиваются с ограничениями в вопросах перепланировки и внешних изменений. Если же дом имеет статус объекта культурного наследия, то любые изменения требуют согласования. А крупные перепланировки в них просто противопоказаны.

— Некоторые старые дома имеют деревянные перекрытия и особую конструкцию, — объяснил он. — Удаление даже одной стены или перегородки может привести к ослаблению жёсткости конструкции и серьёзным проблемам.

Столь жесткие требования делают старинные дома не очень выгодной инвестицией.

— Старое жильё может оказаться не только ценным культурно, но и затратным финансово. Если дом требует замены инженерных сетей и укрепления конструкций, это может потребовать существенных вложений, — отметил архитектор.

При этом, Поповский отметил, что исторические здания, как правило, растут в цене, особенно если они находятся в центральных районах или имеют уникальные архитектурные элементы.

Ранее редакция сообщала о том, что разрешение на реставрацию городского аэропорта Новосибирска истекает 31 декабря. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Памятники архитектуры недвижимость новосибирска историческое наследие


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