Специалисты предупредили о новой вспышке COVID-19 этой осенью

Новосибирский учёный, кандидат биологических наук Сергей Седых считает, что осенью в Новосибирск вернется COVID-19. Такое заявление он сделал после оглашения статистики по заболеванию от всемирной организации здравоохранения. Там говорится, что в мире уже зарегистрировано почти 1,5 млн новых случаев.

— Для Новосибирской области и России в целом информация пока неактуальна. Роста коронавируса в стране не наблюдается, но это явление временное, рассказал изданию «Царьград Новосибирск» Сергей Седых.

Он отметил, что из-за изолированности России от других стран, распространение вируса идет с сильным опозданием на 1-2 месяца.

По оценке биолога, ситуация может ухудшиться к осени. Возможно, нас всех ждет очередное введение ограничительных мер.