Под Новосибирском в ДТП погибли два человека

2 сентября в Карасукском районе Новосибирской области в результате ДТП погибли 27-летний водитель и 37-летний пассажир ВАЗ-2112. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Авария произошла на автодороги К-17Р.

— Водитель автомобиля ВАЗ-2112 двигался со стороны республики Казахстан выехал на встречную полосу и совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем DAF, — говорится в сообщении.

Напомним, что вечером 1 сентября в Калининском районе, в районе Красного проспекта, 318, водитель скорой помощи при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Ниссан Ихтрейл, Лада Гранта, и опрокинулся.

Ранее редакция сообщала о том, что водитель сбил 12-летнюю девочку в Ленинском районе Новосибирска.