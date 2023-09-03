Начался ремонт лестницы у Речного вокзала в Новосибирске

В субботу, 2 сентября, лестницу на подъеме со станции метро «Речной вокзал» на улицу Восход вновь начали ремонтировать. Об этом сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска.

— Подрядчик приступил к работам по облицовке гранитными плитами ступеней, промежуточных площадок и парапета. Также обустроят колясочный спуск, установят поручни и перила из нержавеющей стали, — говорится в сообщении.

Напомним, ремонт лестницы на остановочную платформу «Речной вокзал» (спуск №1) был начат еще в 2022 году. Стоимость работ тогда оценивалась почти в 800 тысяч рублей. Контракт с прошлой строительной организацией (ООО «Галактика») мэрия расторгла в марте. В апреле текущего года местные жители повесили гневный плакат на разрушенную лестницу у Речного вокзала с требованием завершить ремонт. Позже мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил отремонтировать лестницу на Речном вокзале до Дня города. На эти цели было выделено 1,1 млн рублей.

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