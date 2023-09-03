Прокуратура потребовала расторжения допсоглашения между мэрией и СпецТрансСтрой

Прокуратура Новосибирской области обратилась в Арбитражный суд с иском о признании дополнительного соглашения между Новосибирским метрополитеном и «СпецТрансСтрой» недействительным. Об этом сообщает SibPublicFaces.

Напомним, что подрядчик строительства станции метро «Спортивная» — компания ОООО «СпецТрансСтрой» — почти на месяц просрочил возврат займа на сумму 200 млн руб, который ей выдал МУП «Новосибирский метрополитен» на продолжение работ.

— Помимо недействительности прокурор требует взыскать всю сумму договора займа, процентов и неустойки. Из определения суда видно что прокурор предлагает суду взыскать деньги в бюджет города, — говорится в сообщении.

Строительство новой станции метро «Спортивная» было начато в сентябре 2019 года. Стоимость строительства тогда оценили в 2,6 миллиарда рублей. Открытие изначально планировалось на декабрь 2022 года, однако сроки неоднократно сдвигались. В середине июня 2023 года исполняющий обязанности директора муниципального предприятия «Метро МиР» Алексей Галкин говорил, что планируемый срок окончания строительства станции метро «Спортивная» — 1 октября 2023 года.

Ранее редакция сообщала о том, что компания «СпецТрансСтрой» ответила на судебный иск из-за станции «Спортивная».