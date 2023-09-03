Прокуратура потребовала расторжения допсоглашения между мэрией и СпецТрансСтрой

Прокуратура Новосибирской области обратилась в Арбитражный суд с иском о признании дополнительного соглашения между Новосибирским метрополитеном и «СпецТрансСтрой» недействительным. Об этом сообщает SibPublicFaces.
Напомним, что подрядчик строительства станции метро «Спортивная» — компания ОООО «СпецТрансСтрой» — почти на месяц просрочил возврат займа на сумму 200 млн руб, который ей выдал МУП «Новосибирский метрополитен» на продолжение работ.
— Помимо недействительности прокурор требует взыскать всю сумму договора займа, процентов и неустойки. Из определения суда видно что прокурор предлагает суду взыскать деньги в бюджет города, — говорится в сообщении.
Ранее редакция сообщала о том, что компания «СпецТрансСтрой» ответила на судебный иск из-за станции «Спортивная».
Фото: pixabay.com — Pexels
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