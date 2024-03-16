«В регионе все плохо с кино»: Никита Кологривый раскритиковал новосибирский кинематограф

Во время пресс-конференции на фестивале кино в Новосибирске известный артист высказался по поводу развития киноиндустрии в его родном городе.

― Скажу откровенно, в нашем регионе все плохо с кино. Я вижу полное отсутствие кинематографа здесь. Я вынужден говорить критически, подчеркивая, что у нас отсутствуют все условиях для реализации молодых талантов, ― заявил Никита Кологривый.

Он также сделал акцент на том, что все режиссерские конкурсы, которые проходят в регионе больше нигде не известны за его пределами. Актер предложил позвать популярных звезд кинематографа и снять местное кино, где узнаваемые лица будут играть эпизодные роли, а главные достанутся местным, новосибирским актерам. Публика восприняла эту идею с воодушевлением.

Ранее редакция рассказывала, что Никита Кологривый поделился своими сомнениями по поводу роли Владимира Жириновского.