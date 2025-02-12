Подарить жилье новосибирцы с 2025 года могут только через нотариуса

В середине января 2025 года вступили в силу поправки в Гражданский кодекс, в соответствии с которыми подарить недвижимость можно только через нотариуса. Степень родства по новым нормам в такой сделке не имеет никакого значения.

Таким образом законодатели решили защитить россиян от мошенников, выступать в роли которых могут не только малознакомые, но и самые родные люди. По статистике, за период с 2019 по октябрь 2024 года средний ежегодный рост количества приговоров за мошеннические действия с договорами дарения недвижимости вырос вдвое и составил примерно 15 процентов от общего количества сделок. Это стало возможным благодаря тому, что подписать дарственную можно было в отделении МФЦ, покинув которое человек тут же мог оказаться бездомным.

В нотариальной палате Новосибирской области в ответ на запрос Infopro54 пояснили, как будет реализовываться новый закон на практике.

— Данный Федеральный закон внес изменения в пункт 3 статьи 574 части второй части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, с 13 января 2025 года предусматривается обязательная нотариальная форма для договоров дарения. С этого времени нотариус, занимающийся частной практикой, взимает единый нотариальный тариф, включающий федеральный и региональный тарифы, — рассказали в палате.

Размер госпошлины за удостоверение договоров, предметом которых является отчуждение недвижимого имущества, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению составляет 0,5 процента от суммы договора, но не менее 300 рублей и не более 20 000 рублей. Региональный тариф, в том числе за удостоверение договора дарения недвижимого имущества, составляет 10 989 рублей, пояснили специалисты.

Ранее редакция сообщала о том, что Банк России рассказал новосибирцам о новых законах в финансах.