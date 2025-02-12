Мэрия защитила особо охраняемую территорию в Заельцовском бору Новосибирска

Арбитражный областной суд удовлетворил иск мэрии Новосибирска о расторжении договора аренды земельного участка в элитном районе с компанией ООО «Союз». На этом участке планировалось построить частную школу.

Как информирует городская администрация, в 2016 году мэрия Новосибирска заключила договор аренды с застройщиком на земельный участок, расположенный в лесном парке «Заельцовский бор» недалеко от Дачного шоссе.

В 2023 году, согласно постановлению правительства Новосибирской области № 83, этот парк получил статус особо охраняемой природной территории, что подразумевает определенные ограничения на строительство.

В сентябре 2024 года мэрия начала процедуру расторжения договора аренды. Суд удовлетворил требования города.

— В соответствии с положениями процессуального законодательства решение суда вступит в законную силу по истечении срока, предусмотренного для апелляционного обжалования, — говорится в сообщении администрации города.

Напомним, ООО «СОЮЗ» (Новосибирск) зарегистрировало права собственности на участки в 2018-2020 годах. Застройщик близок к компании, которая с 2013 года строит экоквартал Flora&Fauna. На этих участках планировалось построить жилые дома, а также детский сад и школу. Застройщик пытался оспорить решение об изъятии участка через Минприроды РФ.

Ранее редакция сообщала о том, что новые иски к экс-подрядчику станции «Спортивная» поступили в суд в Новосибирске. Сумма исковых требований превышает 142 млн рублей.