Подать заявление о выдаче биометрических загранпаспортов новосибирцы смогут с 1 июня

О том, что прием заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации будет возобновлен с 1 июня, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает ТАСС.

Она уточнила, что заявление можно подать непосредственно в терорган МВД России, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо направлено в форме электронного документа через портал Госуслуг.

Напомним, по причине высокого спроса на микросхемы, которые встраиваются в бланк загранпаспорта, прием заявлений был временно приостановлен второго февраля.

Тогда, по данным Гознака, производителю микросхем «Микрон» необходимо было перенастроить оборудование, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на микросхемы.

Ранее редакция сообщала, что депутаты узаконили основания для признания загранпаспортов россиян недействительными.