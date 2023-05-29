Новосибирским чиновникам предложили перечислить дневной заработок на нужды подшефного района ЛНР

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал предложение своего заместителя Сергея Семки о возобновлении прошлогодней акции, в рамках которой руководители государственных учреждений и предприятий перечисляли сумму дневного заработка в поддержку нужд спецоперации и экономики подшефного Беловодского района ЛНР. Об этом глава региона заявил в ходе оперативного совещания в областном правительстве.

— Понимаю, что доходы у всех разные, — говорит губернатор. — Но некоторые могут перечислить и месячную сумму зарплаты. Нужна поддержка не только из бюджета, но и из личных средств.

Как ранее напомнил Сергей Семка, в настоящее время ряд государственных учреждений уже проводят свои акции в поддержку нужд спецоперации. В частности, Госжилинспекция приобрела два антидроновых ружья, одно из которых уже отправлено в НВКУ. ТУАД закупил транспорт повышенной проходимости, беспилотники и тепловизоры на сумму более 1 млн рублей.

Напомним, в 2022 году Новосибирская область направила 4,2 млрд рублей на нужды участников спецоперации и жителей Донбасса. Средства пошли на меры социальной поддержки, в частности на выплаты для военнослужащих и их семей, восстановление домов и инфраструктуры в Донбассе — Мариуполе и подшефном Беловодском районе ЛНР, а также на развертывание военного городка для мобилизованных сибиряков и закупку для них обмундирования, квадрокоптеров и других необходимых вещей.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске машины со штрафстоянки были переданы на нужды СВО.