Новосибирским чиновникам предложили перечислить дневной заработок на нужды подшефного района ЛНР

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал предложение своего заместителя Сергея Семки о возобновлении прошлогодней акции, в рамках которой руководители государственных учреждений и предприятий перечисляли сумму дневного заработка в поддержку нужд спецоперации и экономики подшефного Беловодского района ЛНР. Об этом глава региона заявил в ходе оперативного совещания в областном правительстве.
— Понимаю, что доходы у всех разные, — говорит губернатор. — Но некоторые могут перечислить и месячную сумму зарплаты. Нужна поддержка не только из бюджета, но и из личных средств.
Как ранее напомнил Сергей Семка, в настоящее время ряд государственных учреждений уже проводят свои акции в поддержку нужд спецоперации. В частности, Госжилинспекция приобрела два антидроновых ружья, одно из которых уже отправлено в НВКУ. ТУАД закупил транспорт повышенной проходимости, беспилотники и тепловизоры на сумму более 1 млн рублей.
Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске машины со штрафстоянки были переданы на нужды СВО.
Фото Infopro54
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